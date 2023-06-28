Приамурье к августу отремонтирует детский сад в Амвросиевском районе ДНР

Шефы-регионы активно восстанавливают ДНР. Фото: Минстрой

Амурская область отремонтирует детский сад в Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики к августу. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- Сегодня мастера демонтируют радиаторы отопления в спальнях садика, проводят демонтаж дверей и лудок, ремонтируют стены, облицовывают плиткой санузлы и меняют крышу, - рассказали в региональном Минстрое.

В ведомстве также отметили, что из-за нехватки средств в дошкольном учреждении капитального ремонта не проводили больше двадцати лет.

Ранее Минстрой ДНР сообщал, что менее чем за три месяца ямальские строители восстановили тридцать многоквартирных домов в Волновахском районе Республики. Свои жилищные условия улучшили 270 семей.

Подрядчики отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, двенадцать многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили крышу, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, а также восстановили систему отопления.

По данным Минстроя, ямальские специалисты с опережением завершают восстанавливать еще пятьдесят многоэтажек. В планах региона-шефа в этом году приступить к восстановлению девяносто четырех домов.

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