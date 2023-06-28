Народный фронт в ДНР передал внедорожники и беспилотники российским военнослужащим

Фото: скриншот с видео Народной Милиции ДНР

В ДНР Народный фронт передал внедорожники и беспилотники российским военнослужащим, в частности 114-й бригаде. Об этом сообщает телеграм-канал Народной Милиции ДНР.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

- В рамках совместного сбора средств военкора Семена Еремина и Народного Фронта, в героическую 114-ю бригаду (ранее - 11 полк НМ ДНР) 1 Донецкого армейского корпуса были переданы автомобили повышенной проходимости, а также беспилотные летательные аппараты и 3D-принтеры, - рассказал заместитель руководителя регионального исполкома «Народный Фронт» ДНР Сергей Самохин.

Ранее представители Народного фронта в рамках проекта «Все для победы!» передали военнослужащим подразделений 1 Армейского корпуса ВС России 38 квадроциклов, инструмент, а также рюкзаки с амуницией.

Общероссийский народный фронт - общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Проект «Все для победы!» объявлен в июне 2022 года. Менее чем за год в рамках проекта собрано свыше 6 миллиардов рублей.

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