В ДНР мошенники представляются сотрудниками банка и предлагают пройти соцопрос

Полицейские призывают вовремя сообщать о совершенном или готовящемся преступлении. Фото: МВД ДНР

Житель Шахтерска поверил липовому сотруднику банка и сообщил мошеннику данные своей банковской карты, в результате чего с его счета были списаны денежные средства. Обманутый горожанин обратился за помощью в дежурную часть отдела Министерства внутренних дел РФ «Шахтерский».

РАЗВОД В МЕССЕНДЖЕРЕ

Стражам порядка мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров ему написал незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил пройти «социальный опрос» для «улучшения работы с клиентами».

Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника.

ПОМОЩЬ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

- Использование мошенниками таких предлогов, как «соцопросы» объясняется тем, что сейчас граждане весьма насторожено относятся к звонкам, сообщениям и электронным письмам с запросами, в которых упоминаются данные их банковского счета. На «социологические опросы» или «исследования мнения потребителей» люди реагируют более позитивно, чем и пользуются преступники, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

Полицейские призывают быть бдительными и ни под каким предлогом не сообщать данные своих банковских карт незнакомцам. Вовремя поступивший в органы внутренних дел сигнал о совершенном или готовящемся преступлении помогает правоохранителям установить личности злоумышленников и задержать их по горячим следам.

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