В ДНР к августу отремонтируют дорогу, ведущую к Азовскому морю

Восстановительный работы идут полным ходом. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

В Донецкой Народной Республике к августу завершат ремонт дороги, ведущей к Азовскому морю. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

УКРЕПЯТ МОСТ ЧЕРЕЗ ЕЛАНЧИК

- Хорошие новости для жителей восточных районов ДНР: уже в августе до Азовского побережья можно будет с комфортом добраться по обновленной автотрассе, - рассказывает Марат Шакирзянович. - Сейчас ремонт 120 километров дороги от Амвросиевки до Мариуполя идет полным ходом.

По словам вице-премьера, практически завершен самый большой участок протяженностью почти 60 километров, еще два участка по 30 километров готовы более чем на 30%. Одновременно завершаются работы на мосте через реку Средний Еланчик, который входит в состав этой трасы. Уже смонтировано семь балок пролетного строения, специалисты начали укреплять его конструкции.

300 КИЛОМЕТРОВ К КОНЦУ ГОДА

По данным Марата Хуснуллина, всего до конца года в Республике отремонтируют более 300 километров дорог и шесть мостов. Этим занимаются более 1600 человек, задействовано около 850 единиц техники.

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