Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Первомайском

Момент удара по укрепрайону противника. Фото: УНМ ДНР

Российские военные с помощью беспилотника-камикадзе уничтожили опорный пункт ВСУ в Первомайском. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

ДРОНЫ РОЯ VOZМЕЗДИЯ

- Бойцы 9 бригады (ранее 9 полк НМ ДНР) с помощью дронов Роя VOZмездия уничтожили опорный пункт противника, - говорится в сообщении УНМ ДНР.

Уточняется, что цель поразил дрон-камикадзе.

ЗАПАДНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Украинские войска за сутки выпустили по Республике больше сотни снарядов и ракет. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Донецке и его окрестностях из-за обстрелов ВСУ были повреждены не менее трех жилых домов и один гражданский объект.

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Республики 103 боеприпаса из арторудий калибра 155 (стандарт НАТО) и 152 миллиметра.

- Под вражеским огнем оказались Горловка, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы) и Александровка, - говорится в сводке СЦКК.

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

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