Евгений Солнцев (справа) и Александр Аноприенко подписали меморандум о сотрудничестве между Правительством и ДонНТУ. Фото: Скриншот видео ТГ/Солнцев
Экспертно-аналитический мозговой центр создадут на базе ДонНТУ для развития промышленности ДНР. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали Правительство ДНР и Донецкий национальный технический университет.
- Развитие нашего края, рост его промышленного и научного потенциала неразрывно связан с историей старейшего ВУЗа Донбасса – Донецкого национального технического университета, - написал сегодня в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.
Он отметил, что научные сотрудники и выпускники вуза стояли у истоков большой индустриализации 30-х годов прошлого века, восстанавливали Донбасс после немецкой оккупации, заложили основу для экономического бума в послевоенные годы.
- Сегодня перед нами стоит не менее амбициозная цель. Мы хотим не только восстановить производство, но и предложить нашей большой стране инновационные подходы и новые технологии. А для этого необходимы, прежде всего, квалифицированные, молодые и энергичные кадры, - подчеркнул премьер-министр.
Он сообщил, что меморандум о сотрудничестве между Правительством и вузом подписан с ректором университета Александром Аноприенко.
- Это рабочий документ, который ляжет в основу формирования единых подходов при разработке стратегии развития промышленности Республики. Он позволит создать экспертно-аналитический мозговой центр на базе университета. Нам предстоит непростой путь, но я уверен, что усилия, которые прилагаются в верном направлении, обязательно принесут свои плоды, - заявил Евгений Солнцев.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в новых регионах России
Льготная система налогообложения вводится до 2050 года (подробнее)