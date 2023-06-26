Евгений Солнцев (справа) и Александр Аноприенко подписали меморандум о сотрудничестве между Правительством и ДонНТУ. Фото: Скриншот видео ТГ/Солнцев

Экспертно-аналитический мозговой центр создадут на базе ДонНТУ для развития промышленности ДНР. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали Правительство ДНР и Донецкий национальный технический университет.

- Развитие нашего края, рост его промышленного и научного потенциала неразрывно связан с историей старейшего ВУЗа Донбасса – Донецкого национального технического университета, - написал сегодня в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что научные сотрудники и выпускники вуза стояли у истоков большой индустриализации 30-х годов прошлого века, восстанавливали Донбасс после немецкой оккупации, заложили основу для экономического бума в послевоенные годы.

- Сегодня перед нами стоит не менее амбициозная цель. Мы хотим не только восстановить производство, но и предложить нашей большой стране инновационные подходы и новые технологии. А для этого необходимы, прежде всего, квалифицированные, молодые и энергичные кадры, - подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что меморандум о сотрудничестве между Правительством и вузом подписан с ректором университета Александром Аноприенко.

- Это рабочий документ, который ляжет в основу формирования единых подходов при разработке стратегии развития промышленности Республики. Он позволит создать экспертно-аналитический мозговой центр на базе университета. Нам предстоит непростой путь, но я уверен, что усилия, которые прилагаются в верном направлении, обязательно принесут свои плоды, - заявил Евгений Солнцев.

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