Денис Пушилин рассказал о значении укрепрайона «Зверинец» под Марьинкой, ситуации в Артемовске и на Краснолиманском направлении

По всей линии боевого соприкосновения сохраняется сложная, но контролируемая обстановка. Фото: Архив НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения сохраняется сложная, но контролируемая обстановка. При этом фиксируется продвижение вперед на ряде участков. Под Марьинкой освобожден очень важный укрепрайон «Зверинец», что позволяет планировать дальнейшее освобождение территорий.

- «Зверинец» – это некая высота (211 метров) и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении нескольких последних месяцев и в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. Сейчас это уже позволяет развивать дальнейшее наступление, например в направлении поселка Победа. И конечно же, возможность охватить саму Марьинку с южного направления, – сказал в прямом эфире телеканала «Россия 24» руководитель ДНР.

Он добавил, что противник продолжает хаотично обстреливать Артемовск, из-за чего не получается на данный момент развернуть полноценную работу по разминированию города.

- По флангам в Артемовске противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных и ощутимых изменений, – отметил Денис Пушилин.

Что касается остальных направлений, то там за последние сутки не наблюдалось существенных изменений, за исключением севера Республики, рассказал глава региона.

- Север Республики, Краснолиманское направление – за последние дни есть существенное улучшение наших позиций. Ребята действуют в непростых условиях, с учетом сложности местности, с учетом лесов, которые там расположены, но научились с этим работать и продвигаются вперед, – добавил руководитель ДНР.

Денис Пушилин также рассказал о снабжении подразделений. По его словам, поставки боеприпасов и техники проходит в штатном режиме. Большую помощь оказывают гуманитарные миссии, общественные организации и меценаты, которые поставляют бойцам дополнительные технологические средства.

- Штатное снабжение. Это касается и боеприпасов, и техники. Если сравнивать с какими-то предыдущими периодами, то оно улучшилось. Если сказать: хватает ли? Никогда не хватает, и всегда мы будем понимать, особенно с такой интенсивностью боевых действий на участках фронта. Конечно же, нужно увеличивать, – констатировал Денис Пушилин.

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