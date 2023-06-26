430 ребят из Мариуполя, Горловки, Ясиноватой, Донецка и Макеевки приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Ребята приняли участие в зрелищном празднике «Алые паруса». Фото: МОН ДНР

430 лучших выпускников школ из Мариуполя, Горловки, Ясиноватой, Донецка и Макеевки приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Также ребята стали участниками торжественной церемонии в Актовом зале Смольного, где им вручили аттестаты о среднем образовании.

- Уверена, что наши ребята на всю жизнь запомнят эти события, которые станут ярким стартом к новым достижениям, - заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

Губернатор Александр Беглов (второй слева) вместе с министром Сергеем Кравцовым (справа) вручили аттестаты и золотые медали. Фото: АГ Санкт-Петербурга

Незабываемую поездку в Северную столицу выпускники, в том числе 390 – из Мариуполя, получили благодаря администрации Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова. Он и министр просвещения России Сергей Кравцов вручили в Смольном аттестаты о среднем общем образовании и золотые медали.

- Мы гордимся тем, что теперь мы вместе. Граждане великой и самой прекрасной страны в мире! Подвиг жителей Донбасса, который с 2014 года боролся и не сдавался – навсегда войдет в историю. У вас самые стойкие и преданные Родине люди. Не случайно наш Президент поднял страну на их защиту, - сказал Александр Беглов. - Сегодня вы первые выпускники Донецкой Народной Республики, которые в Смольном получают российский аттестат о среднем образовании.

Торжество в Смольном останется в памяти на всю жизнь. Фото: АГ Санкт-Петербурга

С получением аттестатов выпускников поздравил министр просвещения России Сергей Кравцов.

- Вы выходите во взрослую жизнь. Хочу пожелать вам успехов, чтобы вы нашли себя. Сегодня наша страна делает все возможное, чтобы вы получали качественное образование. В вас все верят, и у вас все получится! – заявил министр.

Торжество в Смольном останется в памяти на всю жизнь. Фото: АГ Санкт-Петербурга

Вместе с выпускниками участниками церемонии стали руководители 15 школ ДНР. Они посетят ведущие образовательные учреждения Санкт-Петербурга, познакомятся с опытом работы школ-грантополучателей проекта «Профстарт» и учреждений дополнительного образования детей.

А юные жители ДНР до 4 июля пробудут в составе второй смены в детском оздоровительном комплексе «Дружных». Также они отдохнут в лагере «Молодёжное».

- Первая смена из ДНР прошла успешно. Ребята отдохнули, узнали больше о нашем городе. Для второй смены подготовили такую же насыщенную и интересную программу, - сказал Александр Беглов.

Торжество в Смольном останется в памяти на всю жизнь. Фото: АГ Санкт-Петербурга

Темой второй смены «Петербургских каникул» станет «Санкт Петербург – морская столица». С ребятами будут работать педагоги школ города, вожатыми станут студенты Некрасовского педагогического колледжа. Также к ним присоединятся Морской технический университет, Молодежный морской совет Санкт Петербурга, Академия талантов, колледж «Локон», Комитет по культуре и администрация Фрунзенского района.

Все дни отдыха будут наполнены событиями: интеллектуальными играми, профориентационными ярмарками, спортивными соревнованиями, историческими квестами и реконструкциями, творческими мастер-классами. Гостей из ДНР ждут экскурсии в Санкт Петербург, Кронштадт, Петергоф.

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