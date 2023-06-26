Более 20 спортивных объектов будут восстановлены в ДНР до конца 2025 года

В ДНР уделяют большое внимание работе спортивных объектов. Фото: Минспорта ДНР

21 спортивный объект будет восстановлен в ДНР до конца 2025 года. Также согласно программе социально-экономического развития ДНР будут созданы 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. О ходе ремонтно-восстановительных работ рассказал ДАН и. о. министра спорта и туризма Республики Юрий Мартынов.

- На территории ДНР, в том числе на освобожденной территории, в результате военной агрессии со стороны Украины получили повреждения различной степени более 70 корпусных объектов спорта. Благодаря усилиям субъектов РФ и администраций городов и районов в 2022 году полностью восстановлено 19 объектов спорта, в отношении 22 на сегодняшний день начаты ремонтно-восстановительные работы, — сообщил руководитель ведомства.

Он добавил, что с субъектами РФ согласовано проведение в этом году работ по восстановлению четырех объектов спорта, строительству четырех новых и подготовки проектно-сметной документации еще двух.

Также до 2025 года будут открыты новые спортивные площадки в городах и селах ДНР. Юрий Мартынов отметил, что в ближайшие три года благодаря помощи регионов России планируется создание и обустройство порядка 20 спортивных площадок, предназначенных для занятий различными видами спорта. В частности, речь идет о Ждановке, Дебальцево, Волновахе, Троицко-Харцызске и Зуевке. Кроме того, ПАО «Промсвязьбанк» планирует помочь в строительстве спортплощадок в Донецке и Мариуполе.

Кроме этого, Министерство сельского хозяйства РФ планирует обустроить в 2023 году две спортивные площадки в сельских районах Республики.

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