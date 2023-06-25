Два мирных жителя погибли, еще четыре ранены в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка 25 июня

Обстрел центра столицы Республики

25 мая под обстрел украинских боевиков попал центр Донецка. В этот раз снаряды ВСУ разрывались возле бизнес-центр «Акула», что в Киевском районе города. Задымление было и возле торгового центра «Донецк-сити».

- Украинские боевики продолжают преступные обстрелы мирного населения Донецка. В результате очередного такого обстрела погиб один человек, так же есть раненые. Повреждение получил бизнес-центр «Акула», ЗАГС Киевского района Донецка, близлежащие дома и школа № 47, - говорится в сводке Управления народной милиции ДНР.

Военные эксперты СЦКК зафиксировали разрушения Киевского района по следующим адресам:

обстрел в 13:20:

- ул. Океанская, 2 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом;

- ул. Артема, 167 - многоквартирный жилой дом.

обстрел в 16:40:

- ЗАГС Киевского района по ул. Артема;

- БЦ «Акула» по ул. Артема;

- ул. Тренева, 2 - многоквартирный жилой дом;

- ул. Артема, 138 - многоквартирный жилой дом.

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