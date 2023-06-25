Два мирных жителя погибли, еще четыре ранены в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка 25 июня

Обстрел центра столицы Республики
25 мая под обстрел украинских боевиков попал центр Донецка. В этот раз снаряды ВСУ разрывались возле бизнес-центр «Акула», что в Киевском районе города. Задымление было и возле торгового центра «Донецк-сити».
- Украинские боевики продолжают преступные обстрелы мирного населения Донецка. В результате очередного такого обстрела погиб один человек, так же есть раненые. Повреждение получил бизнес-центр «Акула», ЗАГС Киевского района Донецка, близлежащие дома и школа № 47, - говорится в сводке Управления народной милиции ДНР.
Военные эксперты СЦКК зафиксировали разрушения Киевского района по следующим адресам:
обстрел в 13:20:
- ул. Океанская, 2 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом;
- ул. Артема, 167 - многоквартирный жилой дом.
обстрел в 16:40:
- ЗАГС Киевского района по ул. Артема;
- БЦ «Акула» по ул. Артема;
- ул. Тренева, 2 - многоквартирный жилой дом;
- ул. Артема, 138 - многоквартирный жилой дом.
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