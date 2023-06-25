Ямало-Ненецкий автономный округ восстановил тридцать многоквартирных домов в Волновахском районе ДНР

Свои жилищные условия улучшили 270 семей. Фото: Минстрой ДНР

Менее чем за три месяца ямальские строители восстановили тридцать многоквартирных домов в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. Свои жилищные условия улучшили 270 семей, сообщает пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Свои жилищные условия улучшили 270 семей. Фото: Минстрой ДНР

Подрядчики отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, двенадцать многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили крышу, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, а также восстановили систему отопления.

Свои жилищные условия улучшили 270 семей. Фото: Минстрой ДНР

- Дома готовы к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за время работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого, - подчеркнул первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Сергей Власенко.

Свои жилищные условия улучшили 270 семей. Фото: Минстрой ДНР

По его словам, ямальские специалисты с опережением завершают восстанавливать еще пятьдесят многоэтажек. В планах региона-шефа в этом году приступить к восстановлению еще девяносто четырех домов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в новых регионах России

Льготная система налогообложения вводится до 2050 года (подробнее)