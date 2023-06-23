Московский регион отремонтировал Новоазовскую ЦРБ

Ремонт сделан по всем требованиям российских стандартов

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении ремонта Новоазовской центральной районной больницы. Учреждение здравоохранения, которое десятилетиями не ремонтировалось, восстанавливала Московская область.

«ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ»

- Хочется идти на работу, говорят врачи, - делится впечатлениями о визите в Новоазовскую ЦРБ руководитель Республики. - Зданию больницы больше 60 лет, его состояние было очень печальное, а теперь, как сказал главврач, шикарное.

Денис Пушилин также отметил, что регион-шеф поставил в восстановленную больницу современное оборудование, мебель. Ремонт сделан по всем требованиям российских стандартов.

- Огромная благодарность строителям и губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такое отношение и значимую помощь, - сказал глава региона.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦ

Ранее председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев сообщал, что люди должны получать качественные медицинские услуги там, где живут.

- Чтобы не приходилось ехать десятки километров за консультацией или лечением, мы продолжаем масштабную работу по восстановлению лечебных учреждений по всей Республике, - добавил он.

В самой большой больнице Новоазовского района обслуживаются больше 33 тысяч человек, включая почти 5 тысяч детей.

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