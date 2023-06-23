Московский регион отремонтировал Новоазовскую ЦРБ

Ремонт сделан по всем требованиям российских стандартов
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о завершении ремонта Новоазовской центральной районной больницы. Учреждение здравоохранения, которое десятилетиями не ремонтировалось, восстанавливала Московская область.
- Хочется идти на работу, говорят врачи, - делится впечатлениями о визите в Новоазовскую ЦРБ руководитель Республики. - Зданию больницы больше 60 лет, его состояние было очень печальное, а теперь, как сказал главврач, шикарное.
Денис Пушилин также отметил, что регион-шеф поставил в восстановленную больницу современное оборудование, мебель. Ремонт сделан по всем требованиям российских стандартов.
- Огромная благодарность строителям и губернатору Московской области Андрею Воробьеву за такое отношение и значимую помощь, - сказал глава региона.
Ранее председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев сообщал, что люди должны получать качественные медицинские услуги там, где живут.
- Чтобы не приходилось ехать десятки километров за консультацией или лечением, мы продолжаем масштабную работу по восстановлению лечебных учреждений по всей Республике, - добавил он.
В самой большой больнице Новоазовского района обслуживаются больше 33 тысяч человек, включая почти 5 тысяч детей.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе завершен ремонт школы и четырех детских садов для почти 2000 детей
Все работы в детских образовательных учреждениях выполняются в соответствии с современными требованиям и нормами безопасности (подробнее)