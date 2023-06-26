Шефы пришли на помощь

Детсад Калининский.

МЕЧТАЕМ ПОПАСТЬ В ОБНОВЛЕННЫЙ МОСКВИЧАМИ ДЕТСАД

Буквально через несколько недель жители Калининского района Донецка смогут отвести своих детей в отремонтированный московской бригадой строителей детский сад.

- Мечтаю, чтобы мой ребенок был записан именно в тот детсад, где москвичи работают. Слышала, там все, как в Москве, сделали, - говорит жительница Калининского района Светлана Науменко. - Живем рядом, наблюдаем, как старательно трудятся строители. Разговаривала с воспитательницей, обещает, что будет уделяться много внимания творческому развитию детей, спорту и подвижным играм.

В здании заменены все коммуникации, установлены системы кондиционирования, видеонаблюдения, сигнализация.

- Этот детский садик станет одним из лучших в нашем городе, он будет отвечать самым требовательным российским стандартам, - заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ БРИГАДЫ ТРУДЯТСЯ, КАК ДЛЯ СЕБЯ

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, Дальний Восток занимается восстановлением семи населенных пунктов и двух районов в ДНР, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Это Торез, Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Светлодарск и поселок Мироновский, Старобешевский и Амвросиевский районы.

В Торезе установлены новые окна и приведены в порядок входы в четырех школах, четырех детсадах и одной спортшколе. Установлены спортивная и пять детских площадок. В школе искусств № 1 строители уже полностью отремонтировали кровлю, идет монтаж электропроводки и замена окон. Вход в учебное заведение украсят большие витражные окна, которые станут ярким элементом этого здания.

В Ждановке идет капитальный ремонт 11 многоквартирных домов и детского сада «Капитошка». Строители приводят в порядок кровлю, затем наступит очередь внутренних работ. В детсаду заменены окна и двери, идут внутренние отделочные работы.

В Амвросиевском районе специалисты из Амурской области приступили к ремонтно-восстановительным работам в Благодатновской школе. Они привели в порядок цоколь здания, проложили гидроизоляцию, сделали отмостки. Сейчас все силы бригады сконцентрированы на ремонте кровли, которая не приводилась в порядок много лет.

Как сообщил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, начиная с прошлого года, проводился ремонт систем тепло- и водоснабжения в подшефных городах и районах, объектов энергетики, социальной инфраструктуры, таких, как детские сады, школы и больницы.

- За год восстановлено более 300 объектов, которые были сданы в срок, - отметил Юрий Трутнев.

ДОРОГИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Как сообщили «Комсомолке» в минтрансе ДНР, в этом году пройдет ремонт 254,2 км дорог общего пользования, 44,9 км дорог в направлении к пунктам пропуска, 69,8 км улично-дорожной сети Мариуполя. В работах принимают участие бригады из других регионов, поставлены десятки единиц специальной техники. В Горловке даже будет смонтирован асфальтобетонный завод. Его возводят строители из Кемерова.

В минтрансе уточнили, что работы сейчас ведутся в Дебальцеве, Докучаевске, Донецке, Енакиеве, Кировском, Макеевке, Мариуполе, Торезе, Харцызске, Волновахском и Старобешевском районах.

По состоянию на середину июня, выполнено уже более 40% объемов работ, отремонтировано 60,63 километра автодорог.

Кстати, согласно постановлению правительства РФ от 14 июня 2023 года, в новых регионах две трассы получили статус федеральных - Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь и А-258 автомобильная дорога М4 «Дон» - Кантемировка - Луганск. Их общая протяженность - свыше тысячи километров.