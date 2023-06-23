В Макеевке два человека травмированы в ДТП с участием автобуса

Автобус следовал по маршруту между автостанциями «Плеханова» - «Советская». Фото: МВД ДНР
22 июня в Макеевке в Горняцком районе 76-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на повороте, потеряв контроль над управлением машиной, выехал на «встречку» и столкнулся с ПАЗиком, следовавшим по маршруту № 6 АС «Плеханова» - АС «Советская». О нелепой аварии сегодня «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.
- В результате ДТП 47-летний пассажир ПАЗа и водитель автомобиля Toyota получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция напоминает, что главное требование для водителя на участках дороги с опасными поворотами – снизить скорость до безопасной. Скоростной режим нужно выбирать с учетом состояния дорожного покрытия и шириной проезжей части. При несоблюдении скоростного режима автомобиль входит в неконтролируемый занос, что может привести к развороту и выезду на полосу встречного движения. Это может стать причиной ДТП с тяжкими последствиями. Правоохранители настоятельно призывают водителей быть крайне внимательными за рулем, адекватно оценивать и прогнозировать возможные риски при движении.
Ранее в Донецке перекрывали движение троллейбусов из-за столкновения трех автомобилей. ДТП было в Калининском районе города возле здания медуниверситета.
Также мы сообщали, что 8-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Ворошиловском районе столицы Республики. Тогда 66-летний водитель иномарки, проехав на красный, столкнулся с другим автомобилем.
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