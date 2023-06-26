Фото: Пресс-служба НРО «Единая Россия»

Активисты Нижегородских региональных отделений «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» передали гуманитарный груз в социальные учреждения городов Большого Харцызска (на фото) - Зуевку, Иловайск, Зугрэс и Троицко-Харцызск. По словам волонтеров, незабываемое впечатление на них произвела встреча с ребятами из школы-интерната № 31 в Зугрэсе. Сейчас там находится 68 воспитанников. Им нижегородцы привезли игрушки, канцтовары, развивающие игры и многое другое.

- У нас детки с особыми потребностями, - говорит директор интерната Татьяна Белоус. - Их судьба, можно сказать, обидела дважды. У многих нет родителей, так еще и ограниченные возможности по здоровью. Мы делаем все, чтобы их реабилитировать, чтобы они чувствовали свою востребованность в обществе. Как только приезжают нижегородцы - у них аж глаза светятся! Нижний Новгород - наш регион-шеф, постоянно помогает. Именно с их визитами, искренней человеческой поддержкой чувствуешь единство с Россией, настоящее братство.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области, организатор поездки Роман Зыков рассказал «КП», что студенты сами изъявили желание поехать волонтерами в Донбасс.

- Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» всегда берутся оказывать помощь нуждающимся. У тех, кто первый раз едет, присутствует определенный страх неизвестности, - говорит Роман Зыков (на фото справа). - Но на утро, уже после первой ночи, тревожность исчезает, и волонтеры дружно выполняют поставленные задачи. В эту поездку, на базе штаба общественной поддержки, вся область собирала нас в путь. Пять тонн свежайшей муки, книги, новые детские развивающие игры и игрушки - все это собрали жители. Нас очень впечатлило посещение интерната. Искренние улыбки и обнимашки детишек вызывают то чувство, которое заставляет вернуться в Донбасс снова и снова, несмотря на все сложности обстановки.

По словам сотрудников социальных учреждений, такие встречи несут и значимый вклад в патриотическое воспитание ребят. Результат налицо - многие выпускники стали на защиту Родины. Увы, есть и погибшие - в Иловайске, на Саур-Могиле. Их память в интернате чтут, в холле висят портреты, ребятам рассказывают об их подвиге.

Волонтер из Нижегородского отделения «Волонтерской Роты Боевого Братства» Полина Жеглова поделилась с «КП» своими впечатлениями о поездке:

- Это незабываемый опыт. Встречи важны нам не менее, чем детям и взрослым, к которым мы приезжаем. Родители переживали, что мы едем в Донбасс, но отпустили. По возвращении гордятся нами. Обязательно поедем еще!