Бизнес ДНР включился в национальный проект «Производительность труда»

Жители ощутят на себе эффективность нацпроекта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Предприятия ДНР с включением в национальный проект «Производительность труда» смогут увеличить выпуск продукции, получив льготные кредиты. Об этом на пресс-конференции в Донецке рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

НОВОЕ РАЗВИТИЕ

- Донбасс всегда был, есть и точно будет мощным экономическим, промышленным, образовательным, научным центром. Очень важно на этапе вхождения в экономическое пространство, чтобы вся мощная история Донбасса получила новый импульс, новое развитие, чтобы ничто не было утрачено. Самое важное - это поднять заработную плату в реальном секторе экономики для того, чтобы удержать кадры, чтобы не перетекали в соседние регионы. Это тема номер один. И вступление региона в нацпроект «Производительность труда» - важный шаг. Будем уделять особое внимание и оказывать помощь региону, - рассказал Максим Решетников.

Руководитель Минэкономразвития и врио Главы ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о присоединении региона к нацпроекту «Производительность труда». Благодаря этому воспользоваться мерами поддержки смогут обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства. Оборот компаний должен превышать 400 миллионов рублей, а доля иностранного участия - не более половины.

ПОЛУЧАТ ЗАЙМ

Эксперты нацпроекта обучат сотрудников предприятий бережливому производству, помогут повысить квалификацию работников, в том числе руководителей. Компании смогут получить займы на обновление оборудования под 1 % от Фонда развития промышленности.

По данным Минэкономразвития, целью нацпроекта «Производительность труда» является создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.

Сейчас в проекте участвуют 4 929 предприятий с общей численностью сотрудников полтора миллиона человек. По данным за 2017–2021 годы, прирост производительности труда на предприятиях нацпроекта составил 24 %, у компаний за его контуром - 19 %.

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