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Политика22 июня 2023 17:00

В Артемовске после разминирования начнутся работы по эксгумации останков жертв украинских националистов

Их будет проводить межведомственная комиссия по розыску пропавших без вести
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Межведомственную комиссию по розыску пропавших без вести возглавляет Омбудсмен Дарья Морозова. Фото: Архив «КП»

Межведомственную комиссию по розыску пропавших без вести возглавляет Омбудсмен Дарья Морозова. Фото: Архив «КП»

В Артемовске работы по эксгумации останков жертв украинских националистов начнутся после разминирования города. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову.

- На прошлой неделе у нас было заседание межведомственной комиссии, где мы подвели итоги работы за предыдущее время и наметили работу на будущее. Проговорили очень плотно по Артемовску. Очень надеемся, что разминирование, которое должно пройти в Артемовске, позволит приступить к поиску захоронений и поиску трупов. Ждем только улучшения ситуации с безопасностью и разминированием, - отметила Дарья Морозова.

Межведомственная комиссия по розыску пропавших без вести создана в Республике летом 2021 года. В нее включены представители руководства Республики, силовых структур и экспертных организаций. В задачи входит организация работ по выяснению судеб и местонахождения пропавших без вести, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы пропавших, умерших, а также родственников пропавших, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам.

Ранее «КП» сообщала, что в Народном Совете приняли новый Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике». Документ, синхронизированный с законодательством Российской Федерации, расширяет сферу деятельности и предусматривает новые функции Уполномоченного.

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