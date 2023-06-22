В Артемовске после разминирования начнутся работы по эксгумации останков жертв украинских националистов

Межведомственную комиссию по розыску пропавших без вести возглавляет Омбудсмен Дарья Морозова. Фото: Архив «КП»

В Артемовске работы по эксгумации останков жертв украинских националистов начнутся после разминирования города. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову.

- На прошлой неделе у нас было заседание межведомственной комиссии, где мы подвели итоги работы за предыдущее время и наметили работу на будущее. Проговорили очень плотно по Артемовску. Очень надеемся, что разминирование, которое должно пройти в Артемовске, позволит приступить к поиску захоронений и поиску трупов. Ждем только улучшения ситуации с безопасностью и разминированием, - отметила Дарья Морозова.

Межведомственная комиссия по розыску пропавших без вести создана в Республике летом 2021 года. В нее включены представители руководства Республики, силовых структур и экспертных организаций. В задачи входит организация работ по выяснению судеб и местонахождения пропавших без вести, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы пропавших, умерших, а также родственников пропавших, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам.

Ранее «КП» сообщала, что в Народном Совете приняли новый Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике». Документ, синхронизированный с законодательством Российской Федерации, расширяет сферу деятельности и предусматривает новые функции Уполномоченного.