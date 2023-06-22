«Единый заказчик» восстановит корпуса двух крупнейших вузов Мариуполя к началу учебного года 1 сентября 2023 года

В корпусах вузов идут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Фото: ППК «Единый заказчик»

Уже совсем скоро Мариупольский государственный университет (МГУ) примет своих студентов в обновленных отремонтированных аудиториях. На данный момент ремонт всех поврежденных конструкций зданий МГУ завершен полностью, строители уже занимаются отделочными работами помещений и фасадов.

- Заменили более полусотни плит, усилили поврежденные несущие элементы и кирпичные стены, - рассказывает Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - Тепловой контур двух корпусов тоже практически полностью закрыт: выполнен ремонт кровли, заканчивается монтаж новых систем отопления и окон.

В корпусах МГУ идут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Фото: ППК «Единый заказчик»

Кроме этого, ректорат вуза попросил расширить сцену актового зала, чтобы здесь можно было проводить массовые студенческие мероприятия, всероссийские и международные конференции, научные съезды, форумы, конгрессы.

- Специалисты приступили к ремонту актового зала университета и расширению его сцены, - говорят «Комсомолке» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». - В других помещениях МГУ ведется стяжка полов, облицовка и покраска стен, устройство слаботочных систем и прокладка кабелей новой пожарно-охранной сигнализации.

В корпусах МГУ идут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Фото: ППК «Единый заказчик»

И.о ректора Мариупольского государственного университета Лариса Сиволап говорит, что как только закончится ремонт, в стенах вуза будут проводиться масштабные мероприятия, куда будут съезжаться множество гостей из разных уголков России. Вуз станет уникальным культурно-просветительским центром Приазовья, а также местом, где студенты смогут раскрыть свой творческий потенциал.

- Университет как центр научной мысли получит прекрасную площадку для проведения всероссийских и международных конференций, съездов, форумов, конгрессов, симпозиумов, собирая в одном зале известных ученых и молодых исследователей, - уверена Сиволап. - Университет как центр бизнес-инноваций будет иметь уникальную возможность поставить на службу общества результаты совместной работы науки, образования и бизнеса, предоставляя пространство для обмена опытом и генерирования идей на благо развития города и региона.

В корпусах МГУ идут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Фото: ППК «Единый заказчик»

В публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» отметили, что еще более масштабные ремонтно-восстановительные работы проводятся в корпусах Приазовского государственного технического университета (ПГТУ).

- В восстановлении ПГТУ задействовано более 1000 строителей и свыше 30 единиц строительной техники, - рассказывают в компании. - В десяти основных корпусах вуза общей площадью более 63 тысяч квадратных метров специалисты полностью завершили все демонтажные работы и заканчивают устройство новой кровли. Во всех корпусах ведутся работы по отделке внутренних помещений и устройству инженерных сетей.

В корпусах ПГТУ идут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Фото: ППК «Единый заказчик»

В корпусах ПГТУ идут масштабные ремонтно-восстановительные работы. Фото: ППК «Единый заказчик»

Восстановить корпуса двух крупнейших вузов Мариуполя строители планируют к началу учебного года 1 сентября 2023 года.

- Посетить занятия в обновленных и комфортных аудиториях смогут более 6000 студентов, - подчеркнули в «Едином заказчике».

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