В Мариуполе к вечному огню возложили цветы и почтили павших в годы Великой Отечественной минутой молчания

Мариуполь в День памяти и скорби. Фото: Телеграм Олег Моргун

22 июня в Мариуполе жители возложили цветы к вечному огню и почтили павших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны в годы Великой Отечественной минутой молчания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун.

Мариуполь в День памяти и скорби. Фото: Телеграм Олег Моргун

Мариуполь в День памяти и скорби. Фото: Телеграм Олег Моргун

- Эта война унесла миллионы жизней и принесла много горя народам всей Земли. Благодаря силе и воле советского человека, единению солдат и тружеников тыла удалось остановить распространение фашистской угрозы и, казалось, навсегда искоренить само это понятие, - сказал Олег Моргун, добавив, что сегодня русский солдат вновь вынужден противостоять фашизму.

Мариуполь в День памяти и скорби. Фото: Телеграм Олег Моргун

Мариуполь в День памяти и скорби. Фото: Телеграм Олег Моргун

- Светлая память всем, кто своей жизнью заплатил за освобождение родной земли от фашистов, - продолжает мариупольский градоначальник. - Слава русским воинам, которые снова стоят на страже мира и, несомненно, одержат победу!

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