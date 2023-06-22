У подножия Саур-Могилы зажгли 8 тысяч свечей, выстроенных в композицию памятника советским солдатам

«Саур-Могила» - святое место для всего Русского мира. Фото: Волонтеры Победы

22 июня у подножия мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике зажгли 8 тысяч свечей, выстроенных в композицию памятника советским солдатам. В День памяти и скорби Республика присоединилась к Международной акции «Огненные картины войны».

«Саур-Могила» - святое место для всего Русского мира. Фото: Волонтеры Победы

- 22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории России - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, - говорят Волонтеры Победы. - Именно сегодня мы чтим память о тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны! В честь этих великих Героев вся страна зажгла Свечи Памяти, напоминая каждому человеку, какой ценой досталось светлое будущее для нас - потомков! Они не вернулись домой, но сделали так, чтобы мы жили счастливо! Донбасс помнит

«Саур-Могила» - святое место для всего Русского мира. Фото: Волонтеры Победы

- В Республике нет ни одного безопасного места, но сейчас здесь собралось большое количество людей. Это очень важно… Те, кто сейчас воюет на фронте, это люди, которых можно смело ставить в один ряд с героями Великой Отечественной войны. Молодежь Донбасса как никто другой понимает эту связь времен, - сказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

«Саур-Могила» - святое место для всего Русского мира. Фото: Волонтеры Победы

Акция «Огненные картины войны» организуется ежегодно в городах-героях и городах воинской славы, а также других населенных пунктах России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги медсестры Илоны Чмырук, погибшей в Донецке при спасении людей: Она не могла пройти мимо чужого горя

Корреспондент «КП» побывал в амбулатории, где работала Илона Чмырук, и пообщался с ее коллегами (подробнее)