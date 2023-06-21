В ДНР продолжается реализация программы «Навстречу крохе!»

Больше девяти тысяч участниц программы уже стали мамами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реализация программы поддержки материнства «Навстречу крохе!» началась в Донецкой Народной Республике 20 февраля минувшего года. За это время ее участницами стали больше 14 тысяч жительниц.

- За период с 20 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года в рамках проекта Единой России «Крепкая семья» и реализации Программы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики поддержки материнства «Навстречу крохе!» 14 024 женщины стали участницами Программы, из которых 9003 уже стали мамами, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

В ведомстве также отметили, что участницей программы может быть каждая беременная, которая становится на учет в женской консультации.

Программа «Крепкая семья» предусматривает гарантированное бесплатное обеспечение беременной лекарственными препаратами, расходными материалами, а также проведением необходимых анализов и осмотров врачами.

Для того, чтобы будущая мама знала о своих правах, при постановке на учет будет выдан Сертификат, в котором подробно указаны этапы ее беременности, когда необходимо осуществить визиты к врачу, какие провести анализы, чем будет обеспечена беременная при естественных родах и, в случае необходимости, проведения родоразрешения кесаревым сечением, а также советы и рекомендации для обеспечения благополучного вынашивания ребенка. Все, что предусмотрено Сертификатом, предоставляется бесплатно (за счет бюджетного финансирования).

Напомним, перед стартом программы в Республике сообщалось, что она рассчитана на три года – с 2022 года по 2024 год. Однако планируется продолжение программы с изменениями и дополнениями.

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