Закон о свободной экономической зоне одобрен Советом Федерации: что он означает для Донбасса

Предприятия в Донбассе получат мощный стимул для развития. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Совет Федерации сегодня одобрил закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ был инициирован Правительством РФ.

Сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова рассказала о главных новациях, которые предусмотрены принятым документом.

- Свободная экономическая зона создается на срок до 31 декабря 2050 года с возможностью продления, - отметила сенатор.

Установлены налоговые льготы для участников свободной экономической зоны:

— налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ (налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации, может устанавливаться в размере от 0 процентов до 13,5 процента),

— понижены тарифы страховых взносов,

— применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны,

— нулевая ставка акциза на сталь жидкую, добытые уголь и железную руду, а также другие льготы.

Минимальный объем капитальных вложений для инвестиционных проектов в первые три года:

— 3 млн. руб. для малого и среднего бизнеса;

— 1 млн. рублей для проектов в области IT, разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения;

— 30 млн. рублей для иных лиц.

Органами управления СЭЗ определяется уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ и управляющая компания (УК), под которой понимается публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Порядок получения статуса участника СЭЗ предусматривает подачу заявления в УК с установленным пакетом документов, включая инвестиционную декларацию. В случае вынесения положительного решения сторонами подписывается договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

- Донецкая Народная Республика и другие новые регионы обладают уникальным потенциалом во всех сферах промышленности, сельском хозяйстве, научном и рекреационном комплексах. Ожидаем, что установленные сегодня государством специальные условия предпринимательства и инвестиционной деятельности преобразят новые субъекты. А главное поспособствуют решению основной задачи — повышению уровня жизни миллионов жителей четырех воссоединенных с Россией субъектов, - подчеркнула Наталья Никонорова.

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