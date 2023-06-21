Закон о свободной экономической зоне одобрен Советом Федерации: что он означает для Донбасса

Предприятия в Донбассе получат мощный стимул для развития. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»
Совет Федерации сегодня одобрил закон, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Документ был инициирован Правительством РФ.
Сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова рассказала о главных новациях, которые предусмотрены принятым документом.
- Свободная экономическая зона создается на срок до 31 декабря 2050 года с возможностью продления, - отметила сенатор.
Установлены налоговые льготы для участников свободной экономической зоны:
— налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ (налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет соответствующего субъекта Российской Федерации, может устанавливаться в размере от 0 процентов до 13,5 процента),
— понижены тарифы страховых взносов,
— применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны,
— нулевая ставка акциза на сталь жидкую, добытые уголь и железную руду, а также другие льготы.
Минимальный объем капитальных вложений для инвестиционных проектов в первые три года:
— 3 млн. руб. для малого и среднего бизнеса;
— 1 млн. рублей для проектов в области IT, разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения;
— 30 млн. рублей для иных лиц.
Органами управления СЭЗ определяется уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ и управляющая компания (УК), под которой понимается публично-правовая компания «Фонд развития территорий».
Порядок получения статуса участника СЭЗ предусматривает подачу заявления в УК с установленным пакетом документов, включая инвестиционную декларацию. В случае вынесения положительного решения сторонами подписывается договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне.
- Донецкая Народная Республика и другие новые регионы обладают уникальным потенциалом во всех сферах промышленности, сельском хозяйстве, научном и рекреационном комплексах. Ожидаем, что установленные сегодня государством специальные условия предпринимательства и инвестиционной деятельности преобразят новые субъекты. А главное поспособствуют решению основной задачи — повышению уровня жизни миллионов жителей четырех воссоединенных с Россией субъектов, - подчеркнула Наталья Никонорова.
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