Льготники в Донбассе получат до 50 процентов компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Льготники федеральных категорий получат компенсации уже в нынешнем году Фото: Евгения ГУСЕВА

Граждане льготных категорий, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей отныне, как и все россияне, будут оплачивать до половины стоимости услуг ЖКХ. Соответствующее постановление от 20 июня 2023 года №1011 подписал сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

- Речь идет о федеральных льготниках — инвалидах, ветеранах боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг, начиная с 2023 года и до окончания переходных периодов, установленных федеральными конституционными законами. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета, — рассказали в Правительстве.

Там также пояснили, что данное решение направлено на защиту прав и поддержку льготных категорий граждан из новых регионов. Теперь они интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций.

Тем временем, с 1 июля 2023 года граждане России, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут получать военные пенсии по нормам, закрепленным в российском законодательстве.

Ранее Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов по поручению Президента страны, которым поставлена задача как можно быстрее интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям.

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