Денис Пушилин: Кратно увеличилось количество украинских военнослужащих, которые сдаются в плен

На передовой идут упорные бои. Фото: НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал об увеличении количества украинских военнослужащих, которые сдаются в плен. Также руководитель региона прокомментировал последние события на линии боевого соприкосновения.

- На Запорожском направлении у нас фиксируются изменения. Возможно, это связано с прорывами информационной составляющей. Потому что в предыдущие разы, когда мы брали в плен или они сдавались сами, они уже там прощались с жизнью. Но все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое отношение и прочее. Это позволяет говорить, что количество сдающихся в плен заметно, я бы сказал, кратно увеличилось, – заявил в прямом эфире программы «Соловьев Live» Пушилин.

Он также констатировал. что горячими остаются точки напряжения практически по всей линии боевого соприкосновения: по стыку Запорожья и ДНР, Угледарское направление и Великоновоселковское. На эти участки Киев бросил своих боевиков, которые проходили обучение на территории учебных центров НАТО – об этом стало известно от украинских военнопленных.

- Это как раз те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. Как раз они подтянулись на Великоновоселковском направлении,– сообщил Денис Пушилин.

Он рассказал, что под поселком Новодонецкое была сложная ситуация, когда российские военнослужащие попали в окружение. Но они смогли выбраться из него самостоятельно, не потеряв ни одного человека.

- Я думаю, ребята будут представлены к награде, и здесь Президент всегда откликается на эти вещи, потому что Владимир Владимирович очень четко это чувствует, – подчеркнул глава региона.

Денис Пушилин также сообщил, что под Марьинкой российским подразделениям удалось захватить одну из стратегически важных позиций противника.

- Заняли так называемый «Зверинец». Там укрепрайон достаточно серьезный, и мы уже с разных сторон к нему подходили. Сейчас на данный момент он контролируется как раз нашими подразделениями,– рассказал руководитель Республики.

Он также сообщил, что под Авдеевкой продолжаются боестолкновения. На Артемовском и Краснолиманском направлениях сохраняется стабильно сложная ситуация, однако она контролируется российскими вооруженными силами.

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