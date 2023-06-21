Сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова: Украина принудительно изымала детей у семей на временно подконтрольной территории Донбасса

Список жертв ВСУ на Аллее Ангелов в Донецке постоянно пополняется Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Совет Федерации поддержал инициативу о парламентском расследовании преступлений киевского режима против детей. Соответствующее решение принято на сегодняшнем пленарном заседании СФ. Накануне Госдума приняла такое же постановление.

- Подготовлен проект постановления Совета Федерации «О возбуждении парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», — заявила на заседании председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она сообщила, что за время конфликта в Донбассе было ранено около 500 детей, пострадавшими от артобстрелов признаны 24 тысячи несовершеннолетних.

- Практическим все молодое поколение с этих территорий уже имеет психологические травмы, но самое страшное, что 220 детей уже не вернуть никогда, — заключила сенатор.

В состав парламентской комиссии вошла и сенатор от ДНР Наталья Никонорова, ранее возглавлявшая МИД Республики.

- На протяжении длительного времени мы занимались сбором и фиксацией подобных преступлений - на территории Республики работала специальная комиссия. Сейчас я вошла в состав уже Парламентской комиссии РФ, - написала в своем телеграм-канале Никонорова.

Сенатор объяснила, почему эта деятельность так важна.

- Кроме фактов убийств и издевательств, нацисты прицельно бьют по детским домам, школам, детским садам, площадкам, больницам, жилым домам Донбасса. Установлены факты введения блокады социальной, гуманитарной, энергетической инфраструктуры, факты пыток населения, жестокого обращения с гражданским населением, включая детей.

- Еще до начала СВО Украина организовала принудительный вывоз детей из государственных детских учреждений, расположенных на ныне освобожденных территориях ДНР. На момент деоккупации, например, Волновахи, Мариуполя и Артемовска — воспитанников в указанных учреждениях не оставалось и их судьбы неизвестны.

- Более того, Украина принудительно эвакуировала семьи с детьми либо изымала детей у семей из городов и населенных пунктов ДНР в период временного контроля над ними. Нами уже получена информация от родителей, которые готовы дать показания о насильственном изъятии у них детей. Обращаю внимание, что речь идет о наших детях! – подчеркнула Никонорова.

Она обратила внимание, что уполномоченными структурами республик Донбасса совершены многочисленные попытки обратиться в международные институты. Обращения остались без ответа по существу.

- Преступления против несовершеннолетних — должны быть скрупулезно расследованы, а виновные - понести заслуженное наказание, - заявила сенатор.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги медсестры Илоны Чмырук, погибшей в Донецке при спасении людей: Она не могла пройти мимо чужого горя

Корреспондент «КП» побывал в амбулатории, где работала Илона Чмырук, и пообщался с ее коллегами (подробнее)