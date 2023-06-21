Более 1,1 миллиарда рублей получили медики ДНР за оказание помощи раненым

В ДНР медики оказали помощь тысячам раненым. Фото: ТГ/Селиванова

Медики ДНР получили более 1,1 млрд рублей социальных выплат за оказание помощи раненым и пострадавшим в ходе специальной военной операции. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев.

- В соответствии с постановлением Правительства РФ мы уже сегодня начали выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях раненным и пострадавшим в ходе специальной военной операции. Уже более 1,146 млрд рублей перечислены на карты медицинских работников, — сказал Гарцев.

Он пояснил, что выплаты должны начисляться с 1 января этого года, но некоторые должности не вошли в постановление, например, водители скорой помощи. По словам Гарцева, данный недочет намерены исправить и распространить на эти должности действие постановления.

Ранее сообщалось, что в ДНР увеличили фонд оплаты труда и должностные оклады бюджетникам. Кроме того, Правительство РФ с 1 января 2023 года установило дополнительные выплаты в диапазоне от 4 тысяч до 18,5 тысячи рублей отдельным категориям медработников. Данная мера поддержки положена медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги медсестры Илоны Чмырук, погибшей в Донецке при спасении людей: Она не могла пройти мимо чужого горя

Корреспондент «КП» побывал в амбулатории, где работала Илона Чмырук, и пообщался с ее коллегами (подробнее)