Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ атаковали центр Донецка беспилотниками

Беспилотник попал в квартиру на двадцатом этаже. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Врио Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина атаковала центр Донецка беспилотниками. Получили повреждения высотка, детский сад и храм.

- Вновь был атакован центр Донецка - Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал - жильцы там не проживали. Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Беспилотник попал в квартиру на двадцатом этаже. Фото: ДНР Онлайн

Другой беспилотник попал в Ленинском районе в Соборный Храм святых Петра и Февронии, который также получил повреждения.

- Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребенок 2013 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, - отметил глава региона.

Беспилотник попал в квартиру на двадцатом этаже. Фото: ДНР Онлайн

По информации представительства ДНР в СЦКК, в результате ночной атаки в Ворошиловском районе Донецка получили повреждение детский сад № 327, а по проспекту Маяковского, 20 «б» - произошло прямое попадание в многоквартирный жилой дом с последующим возгоранием. В Ленинском районе поврежден Соборный Храм святых Петра и Февронии.

Также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом с последующим возгоранием по улице Шахтерской Славы, 6 в Куйбышевском районе столицы ДНР.

По данным СЦКК, в 03:35 из района Курахово по центру Донецка было выпущено 3 ракеты из РСЗО. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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