На бульваре Шевченко установлен современный пешеходный фонтан с динамической подсветкой. Фото: АГ ДНР

Один из обновленных скверов Харцызска будет назван Нижегородским в благодарность жителей города шефу-региону. Об этом сегодня рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогу рабочей поездки в Харцызск с сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом.

Руководителю региона показали реконструированный бульвар Тараса Шевченко, отремонтированные дома, цвет фасада на которых выбирали жители Харцызска.

На бульваре Шевченко были проложены новые пешеходные маршруты, установлен современный пешеходный фонтан с динамической подсветкой, появились три детские игровые зоны для детей разных возрастов от 0 до 14 лет. Установлены качели, для разных групп населения, также энергосберегающие светодиодные фонари, выполнена декоративная подсветка. Как отметили гости города, бульвар стал точкой притяжения для жителей.

Ремонт дома на улице Вокзальной. Фото: АГ ДНР

Также Денис Пушилин посетил жилой дом по улице Вокзальная, работы на котором ведутся по многочисленным просьбам жителей силами Нижегородской области. На объекте выполняется капитальный ремонт кровли и фасада.

Денис Пушилин и Александр Вайнберг отметили, насколько похорошел город благодаря поддержке региона-шефа – Нижегородской области.

- Нижний Новгород работает хорошо, это мы уже не первый раз отмечаем. И здесь самое важное это подход – все через себя пропускают. И по моей информации, некоторые нижегордцы уже здесь хотят остаться, – сказал Денис Пушилин.

Как рассказал представитель проектного офиса «Дом народного единства» Андрей Сударь, в планах у Нижегородской области на 2023 год работы на 82 объектах. Это 30 автомобильных дорог, два многоквартирных дома, восемь школ, два лечебных учреждения, две универсальные спортивные площадки, одна площадка малая детская, сквер Нижегородский, благоустройство дворовых территорий бульвара Шевченко.

- Кроме того планируется строительство новых МФЦ в Иловайске и Зугрэсе и ремонт в действующем МФЦ города Харцызска. И работы по водоотведению, водоснабжению, канализации. Завершение фасадных работ и кровельных в жилом доме на улице Вокзальная и благоустройство территории 1,1 га. Там будут сделаны дорожки, подъезды, выставлены бордюрные камни. Будет все красиво во дворах, – подчеркнул Андрей Сударь.

Сейчас в Харцызске работают 173 человека из Нижегородской области и жителей Донецкой Народной Республики, задействовано 26 единиц техники.

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