Денис Пушилин впервые вручил медали «За освобождение Артемовска»

17 бойцов получили медаль «За освобождение Артемовска». Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня впервые вручил 17 бойцам государственную награду медаль «За освобождение Артемовска». В церемонии награждения принимал участие сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

- Личное мужество, напор, отвага, героизм, владение тактикой и стратегией, слаженность подразделений, дисциплина – это то, чем охарактеризовано освобождение Русской земли. Вы внесли очень серьезный вклад в освобождение Донецкой Народной Республики, исконно Русской земли. И безусловно, для нас Артемовск на каком-то этапе стал очень важной и необходимой точкой, – заявил Денис Пушилин.

Он отметил, что много общался с гражданскими, которых бойцы вывозили под обстрелами, и все испытывают чувство искренней благодарности за спасенную жизнь.

- Они это видели, когда вы с риском для своей жизни выводили гражданских, причем это были женщины, дети, старики. За это вам отдельная особая благодарность, - сказал глава региона.

17 бойцов получили медаль «За освобождение Артемовска». Фото: АГ ДНР

Он добавил, что медаль «За освобождение Артемовска» разрабатывалась девять месяцев.

- Эти награды не только для вас, но еще более важны они для ваших детей, для ваших внуков, для ваших правнуков. Потому что, держа в руках эти награды, у потомков будут складываться абсолютно правильные ориентиры и правильное определение: «белое – черное», «зло – добро». Это своеобразная прививка на случай, если на нашу землю опять придет беда, – подчеркнул Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги медсестры Илоны Чмырук, погибшей в Донецке при спасении людей: Она не могла пройти мимо чужого горя

Корреспондент «КП» побывал в амбулатории, где работала Илона Чмырук, и пообщался с ее коллегами (подробнее)