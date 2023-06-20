Сотни выпускников школ ДНР примут участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

В Мариуполе 18 июня благодаря помощи города-побратима прошел свой праздник «Алые паруса» Фото: Александр ИВАНОВ

545 выпускников из пяти городов ДНР примут участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В городе на Неве они получат аттестаты о завершении школы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

- Вторая смена в детском оздоровительном комплексе «Дружных» пройдет с 21 июня по 4 июля. По приглашению губернатора Александра Беглова на отдых в Петербург приедут 487 выпускников школ Мариуполя и 58 выпускников из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой. Помимо ДОК «Дружных» они будут отдыхать и в лагере «Молодёжное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным событием смены станет участие ребят из ДНР в празднике выпускников «Алые паруса». Также в Северной столице им будут вручены аттестаты об окончании школы.

- Первая смена прошла успешно. Ребята отдохнули, узнали больше о нашем городе. Для второй смены готовим такую же насыщенную и интересную программу. Ребята приедут не только из Мариуполя, но и других городов Донецкой Народной Республики. Решено, что выпускники получат аттестаты в нашем городе. Уверен, этот волнующий момент запомнится им на всю жизнь, - сказал губернатор Александр Беглов.

Темой второй смены «Петербургских каникул» станет «Санкт Петербург – морская столица». С ребятами будут работать педагоги школы № 368 и других школ города, вожатыми станут студенты Некрасовского педагогического колледжа. Также к ним присоединятся Морской технический университет, Молодежный морской совет Санкт Петербурга, Академия талантов, колледж «Локон», Комитет по культуре и администрация Фрунзенского района.

Все дни отдыха будут наполнены событиями: интеллектуальными играми, профориентационными ярмарками, спортивными соревнованиями, историческими квестами и реконструкциями, творческими мастер-классами. Гостей из ДНР ждут экскурсии в Санкт Петербург, Кронштадт, Петергоф.

Напомним, повесть Александра Грина «Алые паруса» вышла ровно 100 лет назад – в 1923 году. С 1968 года в Ленинграде этот праздник стал массовым и одной из визитных карточек города на Неве.

В России этот праздник был возрожден по предложению Президента Владимира Путина в 2005 году. За прошедшие годы масштабы и качество праздника постоянно росли, а с включением в состав Российской Федерации новых регионов празднование перенеслось и в Мариуполь – город-побратим Санкт-Петербурга.

18 июня на берегу Азовского моря вдоль городского пирса выпускники мариупольских школ увидели проплывающую яхту «Ассоль» с алыми парусами.

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