Стартовала приемная кампания в вузы ДНР

В Донецком государственном университете для поступающих доступно большое число направлений подготовки. Фото: ДонГУ

Приемная кампания в вузы стартовала сегодня, 20 июня, в Донецкой Народной Республике. Для молодых людей открыты двери 16 государственных вузов. Подать документы можно в пять из них на 5 специальностей (направлений подготовки) в каждом учебном заведении.

Заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала абитуриентам, по каким правилам пройдут прием документов и экзамены в высших учебных заведениях.

- Подать документы можно тремя способами: в электронной форме (на электронную почту), лично в образовательную организацию или через оператора почтовой связи, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Она сообщила, что в вузах, расположенных в Мариуполе, вступительные испытания будут проходить в очном формате. В вузах Донецка, Макеевки и Горловки вступительные испытания по желанию абитуриента проводятся в дистанционном или очном формате.

- При проведении вступительных испытаний в дистанционном формате могут быть использованы все доступные средства связи при обязательном условии идентификации личности абитуриента. При этом по заявлению абитуриента сдача вступительных испытаний может проходить в один день, - отметила вице-премьер.

Она обратила внимание, что перечень документов, необходимых для приема на обучение, количество бюджетных мест, даты и время проведения каждого конкретного вступительного испытания, а также другая подробная информация размещена на официальных сайтах образовательных организаций.

Прием документов в образовательные организации среднего профессионального образования начался 19 июня.

- Желаю ребятам удачи на экзаменах, высоких баллов и успешного поступления! - пожелала Лариса Толстыкина.

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