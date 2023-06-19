В Мариуполе прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Повесть Александра Грина о капитане и девушке, надежде, непоколебимой и всепобеждающей мечте «Алые паруса» вышла ровно 100 лет назад – в 1923 году. К середине прошлого века, в Ленинграде, этот праздник стал массовым и постепенно стал одной из визитных карточек города на Неве.

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

В России этот праздник был возрожден по предложению Президента Владимира Владимировича Путина – в 2005 году. За прошедшие годы масштабы и качество праздника постоянно росли, а с включением в состав Российской Федерации новых регионов празднование перенеслось и в Мариуполь – город-побратим Санкт-Петербурга.

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

18 июня, после нескольких дней подготовки на берегу Азовского моря, вдоль городского пирса выпускники мариупольских школ увидели проплывающую яхту «Ассоль» с алыми парусами. Порядка двухсот молодых людей закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса. В счастливых и восторженных взглядах выпускников легко просматривались надежда на светлое будущее, и вера в то, что самые заветные мечты в их жизнях будут исполнены. С участием подрастающего поколения Мариуполя также было записано видеопоздравление для петербургских сверстников-выпускников Видео увидят все гости и участники фестиваля «Алые Паруса» в северной столице России.

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

- Знаю, что ветер надежды держит парус на рассвет, моя любовь и судьба неотрывно связана с родным Мариуполем, который в ближайшие годы станет лучше, чем был когда-либо. Мечта, что морской город восстанет, как птица феникс, уже исполняется, - сказал один из выпускников.

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

Современный главный посыл и девиз праздника - «Вместе с Россией» отражает важность проведения этого мероприятия для молодых людей в самом большом городе освобожденных территорий – Мариуполе.

Около двухсот молодых людей, закончивших обучение в школах, встретили вечерний заход яхты «Ассоль» с алыми парусами на территорию городского пирса Фото: Александр ИВАНОВ

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