19 мирных жителей ранены в Волновахе в результате удара из западного вооружения

Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале. Фото: ДАН

Утром 19 июня массированному удару из реактивной системы залпового огня (РСЗО) западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, - отметил Денис Пушилин.

Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале. Фото: ДАН

Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале. Фото: ДАН

В администрации района сообщили, что в результате удара пострадали 19 мирных жителей. Всем уже оказывается медицинская помощь.

Тем временем, в Волновахском районе во дворе своего дома на украинской мине подорвалась 6-летняя девочка. Украинские боевики продолжают посредством РСЗО минировать мирные кварталы ДНР.

Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале. Фото: ДАН

- Трагедия произошла из-за дистанционного минирования района, которое ВФУ проводят уже несколько дней, и одна из мин попала во двор дома, где жила девочка, - уточнил глава региона, принося соболезнования родителям погибшего ребенка.

Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале. Фото: ДАН

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Волноваха попала под обстрел в 9.10 утра. Противник выпустил десять ракет со стороны оккупированного Водяного.

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