В Донецке хирурги извлекли у раненого 10-сантиметровый взрывоопасный предмет

Так выглядит ВОП. Фото: МЧС России

В Донецке в госпитале врачи и пиротехники МЧС России извлекли у раненого военнослужащего 10-сантиметровый взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

ПИРОТЕХНИКИ ДЕЖУРИЛИ В ОПЕРАЦИОННОЙ

- Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России, - говорится в сообщении.

Взрывоопасный предмет длиной 10 сантиметров специалистам удалось безопасно извлечь. Его передали спасателям МЧС России для дальнейшего уничтожения.

А так ВОП выглядел на рентгенснимке. Фото: МЧС России

- Так, свой профессиональный праздник медработники отметили еще одним чудесным спасением, рискуя своими жизнями, - отметили в пресс-службе МЧС.

ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ТЕЛА НЕРАЗОРВАВШУЮСЯ МИНУ

«КП» ранее сообщала, что в ДокТМО (больница Калинина) спасли солдата, в теле которого застряла неразорвавшаяся мина. Двое хирургов в бронежилетах и касках удачно провели операцию за полчаса под местной анестезией. Кстати, в том же медицинском объединении врачам удалось извлечь пулю из работающего сердца.

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