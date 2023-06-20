СЫГРАЕМ, МАЭСТРО?

- Условия игры напряженные, но тем и интереснее!

Гроссмейстер Сергей Карякин в гости к бойцам СВО приехал с шахматами. Пока вокруг раздавались звуки выстрелов, здесь, на территории ДНР, в нескольких метрах от линии фронта, шла своя борьба. На доске - белые и черные фигуры, каждый шаг приближает победу. Соперник известного шахматиста шутит - мол, а со мной страшнее играть, чем с чемпионом мира.

- Все прошло хорошо, я с удовольствием сыграл в шахматы. Также был еще ансамбль, девушки выступали, танцевали, пели и поднимали боевой дух солдат. Мастер-класс прошел в ДНР, позиция была недалеко от линии фронта. Пока мы играли, несколько раз раздавались громкие выстрелы, поэтому условия игры были напряженные. Я часто езжу в ДНР и ЛНР, встречаюсь с военными. В этом году был несколько раз. Думаю, такие мероприятия будут обязательно повторяться, - рассказал Сергей Карякин.

Военнослужащие остались довольны - зарядку для ума они восприняли как долгожданную передышку. А гость пожелал всем бойцам скорейшей победы и пообещал заглядывать в гости с мастер-классами снова и снова. И это для Сергея сейчас самая важная задача: от выступления на Кубке мира он отказался. Для себя раз и навсегда решил: без флага и гимна играть за Родину нельзя.

ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ

А в это время в Туле идет концерт для пациентов Военного клинического госпиталя. В рамках благотворительного тура «За жизнь» сюда приехала Юта (на фото) - она не раз давала концерты для героев и за ленточкой.

- К бойцам в госпиталях нужен особый подход. Это должно быть абсолютно дружеское общение, которое позволяет обратиться к человеку как к другу. Им нужна рука помощи. Я вижу, что глаза зажигаются - и все, и дальше летит процесс, - призналась артистка.

Она спела песни, которые уже стали хитами на передовой. И, конечно, «Струну»…

- Своей земли не отдадим ни пяди, - зал подпевал, не в силах молчать .

А потом записала обращение для жен, сестер, матерей и детей бойцов, пожелав им стойкости, силы. И, конечно же, дождаться любимых и родных людей домой с победой. Кстати, перед залом, где проходило выступление, разместили и портреты с акции «Жены героев». Тур «За жизнь» начался в Ставрополе 9 июня и теперь пройдет по многим городам страны.

Поддержка бойцов СВО в масштабах России становится все очевиднее и серьезнее. Благотворительные концерты проходят в регионах почти каждый день - артисты, певцы, музыканты подчеркивают, что осознают себя единым целым со свой страной. В Волгограде такое мероприятие организовал «Волгоградский казачий круг». В преддверии Дня России на концерт фольклорно-этнографического ансамбля собрался целый зал. Все деньги от зрителей и благотворителей отправятся на покупку необходимых бойцам вещей.

ПОДДЕРЖАТ ТЕХ, КТО РАССКАЗЫВАЕТ ПРАВДУ ПРО СВО

В ближайшее время в России станет еще больше проектов, посвященных СВО и судьбе людей, жизнь которых в ту или иную сторону изменила спецоперация. Недавно Институт развития интернета закончил распределение грантов на сумму 10,3 млрд рублей. Эти деньги получат и проекты, посвященные патриотической тематике. Например, интернет-проект «Сделано для фронта» - ряд роликов о предпринимателях, которые помогают нашим бойцам на СВО. Получат поддержку и авторы мультиформатных программ «Женщины Z», «Россия для людей», «Уехавшие, как вы там?», «СВОи» и многие другие. Это даст возможность заполнить интернет-пространство контентом, противостоящим льющимся из-за рубежа оскорблениям и обвинениям.

Впрочем, и сейчас это далеко не единственная правда. В то время как людям за границей пытаются нарисовать негативный образ русского человека, верят этому далеко не все. Слова поддержки приходят к русским людям и из Европы, и из Америки. Согласно опросу информационного агентства MENAFN, в Китае 80% населения склонно обвинять в конфликте на Украине США. А 92% поддерживают Россию в ее шагах на СВО.

Впрочем, летят в адрес бойцов не только стихи и песни, но и письма с самыми добрыми пожеланиями. Их пишут взрослые и дети по всей стране. Детские строки немного наивные, но они полны искренних эмоций:

Спасибо, что защищаете нашу страну. Надеемся, что вы вернетесь поскорее, - пишут ребята из лагеря в Черноярском районе. Акцию они так и назвали - письмо неизвестному солдату. И можно только представлять, с какими теплыми эмоциями будут открывать эти конверты бойцы в перерыве между боевыми вылазками. И как приятно будет им знать, что их подвиг не напрасен.

Кстати, письмо нашим военным написал и президент Владимир Путин. На открытке, подписанной по просьбе главы Орловской области, он широко написал: «Ждем с победой! Вся Россия с вами!»

В рамках празднования Дня России в Луганске открылась выставка «Жены героев». Каждая фотография проекта - это не просто женский портрет. В каждом взгляде жен героев - боль, тревога, волнение, гордость за своих мужей. Возвращайтесь с победой - дома в вас верят и ждут!