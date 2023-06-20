Патриоты собрались на Поклонной горе в День России

С 12 по 14 июня в Музее Победы и на территории парка на Поклонной горе прошел Всероссийский патриотический форум

ВСЕ В ПАРК ПОБЕДЫ

Здесь выступили представители исполнительной и законодательной власти, известные деятели науки, культуры и образования.

Свое слово сказали участники проекта служения «Твой Герой», программы «Роспатриот» и лидеры общественного мнения.

Поделились мыслями и переживаниями глава Росмолодежи Ксения Разуваева и Герой России Вячеслав Бочаров, депутаты Госдумы Ольга Занко и Елена Цунаева, директор Музея Победы Александр Школьник и участник проекта служения «Твой Герой» Алексей Кутырев.

На запуск открытой программы форума 12 июня на огромной территории вокруг Музея Победы в известном всей стране Парке Победы пришло несколько тысяч человек.

Около самого музейного комплекса работали патриотические интерактивные площадки. Они представляли самые разные направления - педагогику и культуру, медиа и защиту страны, спорт и добровольчество, экологию и историю, семью и науку.

СТАРАЙСЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ

В самом Музее Победы программа форума включала несколько тематических направлений.

Например, такие: «Веди за собой!», «Бери пример!», «Знай правду и действуй!», «Умело управляй командой!».

Участники обсудили вопросы наставничества, педагогической и воспитательной работы. И, конечно, то, как взаимодействовать с участниками специальной военной операции и демобилизованными военнослужащими в рамках проекта служения «Твой Герой».

Спикеры рассказали о том, как грамотно противодействовать попыткам фальсификации истории и искажения исторической правды. Как сохранять и приумножать духовно-нравственные ценности в молодежной среде.

В частности, 12 июня в Зале «Долгих» Музея Победы прошла дискуссия об актуальных приемах патриотического воспитания в детском движении в новых условиях. Проект такой программы разработали в российском Министерстве просвещения совместно с «Движением первых».

Темы для дискуссии предлагали самые заинтересованные участники обсуждения - зампред «Движения первых» Наталья Мандрова и замначальника главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова, глава Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко и директор ВПЦ Вымпел Татьяна Чуфистова, другие яркие спикеры.

А у стенда Российского движения детей и молодежи «Движение первых» участники форума писали письма и снимали видеоролики для участников СВО.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ПАТРИОТ-2023»

Во время Всероссийского патриотического форума дали ход заявочной кампании на Национальную премию «Патриот-2023». Она стартовала 12 июня. Прием заявок завершится 13 августа текущего года. Результаты акции объявят на торжественной церемонии в российской столице в День Героев Отечества. То есть 9 декабря 2023 года. Что такое нацпремия «Патриот-2023»? Это общественно-государственная инициатива.

Ее главные цели? Выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за серьезный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ и соотечественников за рубежом. И определение новых лидеров в сфере патриотического воспитания граждан. Ее основные задачи? Это общественное признание граждан и организаций, развивающих общенациональное сознание, воспитывающих у сограждан чувство гордости за исторические и современные достижения страны. Поддержка инициатив и проектов, направленных на сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной. Развитие системы наставничества и взаимодействия разных поколений. Определение тенденций современного патриотического воспитания. Поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества, направленных на развитие новых территорий, организацию гуманитарных миссий, на формирование знаний о героях СВО. Рассмотрение заявок пройдет до 27 августа. Их экспертная оценка - до 24 сентября. До 8 октября будет сформирован список номинантов.

Определение и утверждение лауреатов состоится до 23 октября. Ну и 9 декабря - торжественная церемония вручения Национальной премии «Патриот-2023».

Какие номинации есть у нацпремии?

В номинации «Педагог» рассматриваются заявки в сфере применения лучших практик гражданско-патриотического воспитания молодежи и достижений в профессиональной деятельности.

В номинации «Наставник» рассматриваются заявки лидеров практик наставничества, воспитательной работы в сфере гражданско-патриотического воспитания.

В номинации «Наставнический проект» принимаются заявки по реализации наставнического проекта в сфере гражданско-патриотического воспитания.

Есть и такие номинации: «Лучший проект в сфере образования» и «Научно-просветительский проект», «Музей образовательной организации» и «Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «Семейный пример» и «Популяризация и продвижение русского языка», а также «Лучший туристический маршрут».

Есть и номинация «Без срока давности» - в ней рассмотрят проекты по противодействию фальсификации истории и в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в период Великой Отечественной.

Не останутся без внимания также претенденты в номинациях на лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни и лучший патриотический медиапроект - медиапроекты гражданско-патриотической направленности или ведущих, самые популярные в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники, Rutube, Telegram) аккаунты гражданско-патриотической направленности.

Получат оценки и проекты с использованием современных цифровых технологий.