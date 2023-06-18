Как детям защитников Донбасса получить справку о льготе для поступления в вуз

20 июня стартует приемная кампания в высшие учебные заведения ДНР. Фото: ДонГУ

Не менее 10 процентов бюджетных мест в вузах ДНР отведено для участников специальной военной операции (СВО) и их детей. В том числе для детей военнослужащих Народной милиции, которые защищали ДНР, начиная с 11 мая 2014 года.

20 июня стартует приемная кампания в высшие учебные заведения ДНР. Для молодых людей открыты двери 16 государственных вузов. Новинка нынешней кампании в том, что защитники Донбасса и их дети могут поступить в вузы в рамках отдельной квоты. Для них предусмотрено не менее 10 процентов бюджетных мест.

- Моего отца мобилизовали в феврале 2022 года, - рассказал «Комсомолке» выпускник донецкой школы Дмитрий. – Мне положена льгота, но не знаю, как ее подтвердить?

Информация о том, как можно воспользоваться льготой, действительно появилась недавно.

- Для подтверждения права на квоту нужна специальная справка. Ее форма утверждена письмом Министерства науки и высшего образования РФ от 03.05.2023 г. № МН-5/169022. С 19 июня получить справку можно в военкомате по месту регистрации военнослужащего. Срок выдачи справки – 14 дней, - рассказала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Она обратила внимание на такую проблему. Если военнослужащий погиб и семья переехала, то можно обратиться в военкомат по месту нового жительства. Но при этом срок проверки сведений может затянуться из-за отправки запроса в военкомат по месту регистрации погибшего. Поэтому депутат порекомендовала самостоятельно обращаться в военкомат по месту регистрации военнослужащего.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА КВОТУ

Депутат перечислила категории, кто может рассчитывать на льготу:

- Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения СВО, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы);

- Дети лиц, принимавших в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с участием в указанных боевых действиях;

- Дети лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ

- Паспорт РФ ребенка + копии заполненных страниц.

- СНИЛС ребенка + копия.

- Свидетельство о рождении, в котором военнослужащий указан в поле «отец» + копия.

- Удостоверение участника боевых действий (при наличии) + копия.

- Удостоверение члена семьи погибшего участника боевых действий (при наличии) + копия.

- Извещение по форме 22/БП (при наличии) + копия. Для детей погибших военнослужащих. Это извещение обычно выдает военкомат.

- Заявление на получение справки (заполняется на месте).

- Согласие на обработку персональных данных (заполняется на месте).

- В возрасте старше 18 лет ребенок подает в военкомат документы на получение справки исключительно лично. До 18 лет подать документы может сам ребенок или его законный представитель. Например, мама, - пояснила Анастасия Селиванова.

В таком случае законный представитель к пакету документов должен приложить оригинал паспорта и его копию, а также документ, подтверждающий родство с ребенком. Это может быть свидетельство о рождении или иной документ.

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