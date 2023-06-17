Два проекта организаций из ДНР получили поддержку Фонда президентских грантов

Все проекты прошли независимую экспертизу. Фото: Фонд президентских грантов

Итоги второго конкурса президентских грантов 2023 года были подведены на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко 14 июня.

Гранты на общую сумму три с половиной миллиарда рублей были выделены 1504 некоммерческим организациям. Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 июля.

В Фонде президентских грантов отметили, что некоммерческие организации по-прежнему, планируют активно помогать семьям участников Специальной военной операции и содействовать восстановлению мирной жизни в новых регионах России.

- В перечень победителей конкурса вошли 184 проекта на 534 миллиона рублей (общий бюджет с учетом софинансирования 948 миллионов рублей), предусматривающих поддержку семей участников Специальной военной операции и нуждающихся в новых регионах, а также тех, кто был вынужден покинуть свои дома, - отметили в Фонде.

Среди победителей шесть некоммерческих организаций из Луганской Народной Республики, две – из Донецкой Народной Республики. Еще 32 организации из других регионов получат гранты на работу в четырех новых субъектах Российской Федерации.

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ

Донецкий приют «4 ЛАПКИ» получил поддержку своего проекта Фондом президентских грантов. Суть проекта – в оказании мобильной помощи по спасению животных в ДНР.

Сейчас в приюте находятся около 400 собак. Приходится не только принимать привезенных неравнодушными людьми пострадавших животных, но и выезжать для оказания им помощи в места, где еще недавно шли боевые действия.

- У нас нет своего транспорта и для организации таких выездов обращаемся к волонтерам, готовым на своей машине выехать в зону недавних боев. В легковую машину с улиц из-под завалов собираем раненых, требующих срочной помощи, испуганных собак, - рассказывают авторы проекта.

Благодаря поддержке Фондом президентских грантов приют планирует приобрести автомобиль и оснастить его всем необходимым для оказания первой помощи животным.

- Выезды по оказанию помощи животным будут плановыми, а также организованы по обращениям жителей. Это позволит приюту стать мобильным, более оперативно и качественно оказывать первую помощь животным, осуществлять их сбор в населенных пунктах Республики и перевозку на лечение, - говорят в приюте.

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Также поддержку получит проект «Народный контроль» Общественного движения «Донецкая Республика». Проект предполагает организацию постоянного мониторинга в форме рейдов качества обслуживания населения в сфере торговли, контроль за качеством товаров и услуг.

Руководитель проекта, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов рассказал «Комсомолке» о том, что сам проект не новый.

- Наша команда - Команда Главы Республики - реализует его с 2015 года. Народные контролеры мониторят торговые точки по всей Донецкой Народной Республике: цены, соблюдение правил торговли, хранения продуктов. Реагируем на жалобы граждан, в том числе, коммунальные. Жители знают, что, обратившись в Народный контроль, они получат помощь. Наши активисты решают острые вопросы, привлекают к устранению проблем все инстанции, чиновников любого уровня. Как результат - народное доверие и уважение и самое главное - устранение проблем и предотвращение возникновения новых.

Мы проводим большое журналистское расследование. Чтобы выводить проект на новый качественный уровень, нам нужно расширять количество выездных бригад. Кроме текущих расходов, нужно и дать нашим активистам спецформу, чтобы всем было понятно, кто они такие. Нужно обновить техническую базу для медийного освещения нашей работы – это 80 процентов результативности. Грант потратим на дело.

- Как отреагировали, когда узнали, что проект стал победителем?

- Безусловно, мы рады, что наш труд оценен по достоинству и нам дают возможность делать проект более масштабным. Народный контроль - это реально важный проект, который работает. У нас много активистов и волонтеров, которым действительно важно, чтобы жизнь в Республике налаживалась. Мы делаем общее дело. Сейчас настраиваемся на работу, её нам предстоит много.

СПРАВКА

3 апреля Фонду президентских грантов исполнилось шесть лет. За это время было проведено 16 конкурсов. С 2017 года прямую поддержку фонда смогли получить почти 28 тысяч проектов. Их добрыми делами охвачены территории всех 89 субъектов Российской Федерации. Прием заявок на первый конкурс 2024 года стартует 1 сентября.

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