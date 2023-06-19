Чтобы у детей все было

Регионы - шефы городов и районов республики делают все возможное, чтобы обеспечить детей комфортными условиями. Для ребят строят и восстанавливают детские площадки, спортивные и медицинские объекты и, конечно же, приводят в порядок школы и детские сады. Только за прошлый год в ДНР при помощи регионов-шефов восстановили 114 школ и 87 детских садов.

- На этот год в планах и в работе - 88 школ, 60 детских садов, - отметили в Минстрое России.

Завершен капитальный ремонт школы № 47 в Мариуполе. Учебное учреждение торжественно открыто, и уже 1 сентября дети придут в обновленные современные классы.

- Специалисты подрядчика восстановили здесь конструктивные повреждения, выполнили внутреннюю отделку помещений с заменой всех существующих инженерных сетей, обновили окна, кровлю, обустроили спортивную площадку. Одним словом, подарили школе вторую жизнь, - подчеркнул председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Сейчас в морской столице республики специалисты из Московской области, одного из регионов-шефов, завершают восстановление школы № 68, которая в результате боевых действий в 2022 году получила серьезные повреждения. Строители обещают, что новый учебный год ребята начнут в новой школе.

В Мариуполе сданы в эксплуатацию два детских сада - «Капитошка» (на фото) и «Рябинка». В первом специалисты восстановили конструктивные повреждения, заменили устаревшие и установили современные коммуникации, в том числе охранную, пожарную сигнализации, видеонаблюдение, металлодетекторы и турникеты, выполнили внутренние и наружные отделочные работы, обновили прогулочные площадки и оснастили оборудованием столовую.

- Пока родители на полдня приводят сюда 52 ребенка. В ближайшее время, уверен, воспитанников станет вдвое больше, - говорит Солнцев. - Огромное счастье видеть детские улыбки. Поэтому мы обязательно продолжим работу по восстановлению и модернизации инфраструктуры детства, - подчеркнул глава правительства.

В детсаду «Рябинка», рассчитанном на 145 детей, специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» тоже потрудились - восстановили несущие конструкции и стены здания, возвели новую кровлю, заменили двери и окна, провели все инженерные системы.

Тем временем впервые за тридцать лет начался капитальный ремонт детского сада «Теремок» в Амвросиевском районе. Работы в дошкольном учреждении выполняют специалисты из региона-шефа - Амурской области. Первым делом они обновили канализационные системы и электрическую проводку, параллельно с этим обшивают гипсокартоном все санузлы. Следующий этап - укладка плитки.

А в Донецке завершается ремонт сразу в нескольких школах. Всего же в планах шефов на этот год восстановить в республике 88 школ, 60 детских садов.