Каждое выступление - аншлаг

Гастрольный тур Донбасс Оперы по Крыму завершен.

С 31 мая по 5 июня по Крыму со своими спектаклями побывал Донецкий театр оперы и балета имени Соловьяненко.

- Донбасс Опера в очередной раз демонстрирует свою несгибаемую волю и в невероятно сложных условиях подготовила к показу масштабные, художественно сложные спектакли, - говорит генеральный директор театра, народный артист ДНР Евгений Денисенко. - 200 человек преодолели путь из Донбасса в Крым, чтобы во весь голос заявить, что наш театр оперы и балета живет, работает и пребывает в отличной творческой форме.

Коллектив театра представил шесть спектаклей в трех городах Крымского полуострова. Зрители Керчи, Севастополя и Симферополя смогли оценить жемчужины репертуарной афиши Донбасс Оперы - балет «Пер Гюнт» и театральную мистерию «Кармина Бурана».

- Оба спектакля отличаются глубокой философией, символизмом и побуждают к размышлениям о смысле жизни, о закономерности происходящего с человеком и о большой надежде, которая жива всегда, вопреки всему! - рассказывают в Донбасс Опере. - Зрителям понравилась такая афишная комбинация. Многие из них видели оба представления.

Также в Крыму состоялась долгожданная премьера оперы «Князь Игорь», которая, по словам гендиректора Донецкого театра оперы и балета, готовилась к 90-летнему юбилею учреждения культуры.

Все спектакли донецкого театра в городах Крыма проходили с аншлагом. Например, на спектакле «Кармина Бурана» в керченском ДК «Корабел», где планировали разместить зрителей только в партере на 700 мест, этих самых мест не хватило. Некоторым любителям искусства пришлось смотреть постановки стоя в проходе.

В театре анонсировали, что сейчас готовится еще одна громкая премьера. В сентябре совместно с театром «Кремлевский балет» в Большом зале Кремлевского дворца будет представлен балет «Война и мир».

Тем временем не стоят на месте и юные театралы. В начале июня шесть донецких талантов, воспитанников школьного театра «Образ», участвовали во Всероссийском фестивале «Школьная классика» в научно-культурном центре поселка городского типа Пушкинские Горы Псковской области.

- Ученики донецкой школы № 77 на протяжении пяти дней совершенствовали свое актерское мастерство, осваивали ритмику и сценические движения, - рассказывает мэр Донецка Алексей Кулемзин. - Главным событием поездки для юных дончан стал совместный номер со школьным театром «Софит» из ЛНР, который гармонично вписался в итоговый проект фестиваля.