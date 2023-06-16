Вице-премьер Марат Хуснуллин: Четыре автомагистрали в новых регионах России получат статус федеральных трасс

Модернизация этих трасс станет стимулом для развития территорий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре автомагистрали в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях получат статус федеральных трасс. Они свяжут новые регионы России с Ростовской областью, Симферополем, Мелитополем. Об этом рассказал зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

— Действующая федеральная трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР будет продлена до Луганска и получит новое наименование – Р-260. Дорога входит в ключевую логистическую транспортную цепочку – по ней доставляются основные грузы, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что аналогичная ситуация сложилась с дорогой А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с ДНР. Она пройдет до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Трасса пролегает по территориям Запорожской и Херсонской областей.

— Трасса Р-150 соединяет Белгород, Луганск и Донецк. Кроме того, трасса проходит по международному транспортному коридору Е40 до Дебальцево и по коридору Е50 до Донецка, а оттуда до Мариуполя через Волноваху. Она также обеспечивает проезд к морскому порту и аэропорту, — добавил зампред.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, модернизация этих трасс придаст импульс социально-экономическому развитию новых регионов. Четвертая автомагистраль А-258 соединит одну из ключевых транспортных артерий России – трассу М-4 «Дон» — с Луганском. Всего статус федеральных трасс получат 1000 км дорог.

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