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Общество16 июня 2023 16:40

Вице-премьер Марат Хуснуллин: Четыре автомагистрали в новых регионах России получат статус федеральных трасс

Федеральный статус получат порядка 1000 километров дорог
Виктория ПОДАРОВА
Модернизация этих трасс станет стимулом для развития территорий

Модернизация этих трасс станет стимулом для развития территорий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре автомагистрали в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях получат статус федеральных трасс. Они свяжут новые регионы России с Ростовской областью, Симферополем, Мелитополем. Об этом рассказал зампред Правительства России Марат Хуснуллин.

— Действующая федеральная трасса А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с ЛНР будет продлена до Луганска и получит новое наименование – Р-260. Дорога входит в ключевую логистическую транспортную цепочку – по ней доставляются основные грузы, — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что аналогичная ситуация сложилась с дорогой А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с ДНР. Она пройдет до Симферополя и будет называться Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Трасса пролегает по территориям Запорожской и Херсонской областей.

Трасса Р-150 соединяет Белгород, Луганск и Донецк. Кроме того, трасса проходит по международному транспортному коридору Е40 до Дебальцево и по коридору Е50 до Донецка, а оттуда до Мариуполя через Волноваху. Она также обеспечивает проезд к морскому порту и аэропорту, — добавил зампред.

По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, модернизация этих трасс придаст импульс социально-экономическому развитию новых регионов. Четвертая автомагистраль А-258 соединит одну из ключевых транспортных артерий России – трассу М-4 «Дон» — с Луганском. Всего статус федеральных трасс получат 1000 км дорог.

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