Бизнесу - стимул для развития

Льготные кредиты для бизнеса послужат толчком к созданию новых рабочих мест. Фото: Минпромторг ДНР

Правительство России утвердило параметры программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кредит можно взять по ставке до 10% сроком до трех лет. Максимальная сумма займа - 50 миллионов рублей. Оформить заявку и получить деньги можно до конца 2025 года. Финансируется программа за счет бюджета, предусмотренного на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего планируется выдать таких кредитов на 10 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей - уже в 2023 году. При этом оформят займы под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Решение знаковое. Его в новых территориях ждали. А предшествовало ему заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина. Интересы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей представлял председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Рассказал о нашей готовности стать полноценными участниками Национального проекта по поддержке предпринимателей. Уже сейчас в Единый реестр субъектов МСП включены сведения почти о 32 тысячах компаний, или чуть больше 47% от общего количества фирм, зарегистрированных в четырех новых регионах, - сообщил после заседания комиссии Солнцев.

Премьер-министр ДНР обратился к Михаилу Мишустину с предложением принять уже в текущую сессию Госдумы один важный законопроект. Он разработан Минэкономразвития и Госдумой. Если признать субъектами МСП все компании, которые действовали на новых территориях до вхождения в состав России, они смогут получить господдержку.

- Речь о юрлицах с численностью штата до 250 человек, - подчеркнул Евгений Солнцев.

Кроме того, премьер-министр ДНР остановился еще на одном вопросе - грантах для социальных предпринимателей.

- Только в нашей республике порядка 380 компаний помогают с присмотром за детьми и пожилыми людьми, сохраняют культурное и историческое наследие, оказывают другие социальные услуги. Считаю справедливым поддержать их в виде безвозмездных грантов, - сообщил Солнцев.

Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином обеспечить запуск программы грантовой поддержки социальных предпринимателей на территориях новых регионов.

- Процесс получения финансирования должен быть простым и удобным, - подчеркнул глава правительства РФ.

Владимир Зверков (в центре) в Снежном обсудил вопросы реорганизации работы МФЦ с целью расширения услуг населению.

Льготные кредиты для бизнеса послужат толчком к созданию новых рабочих мест.Минпромторг ДНР