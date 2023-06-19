Переполняет чувство гордости за великую державу

Мероприятие прошло в филиале фонда «Защитники Отечества» по Донецкой Народной Республике, который открылся 31 мая. На встрече обсуждались вопросы патриотизма и любви к Родине.

- Быть гражданином России - это великая честь, - говорит руководитель филиала Марина Соловарова. - В этом году мы встречаем этот праздник с особым чувством и осознаем свою причастность к нашей Родине - великой и могучей России. Праздник День России - это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Заместитель руководителя филиала Светлана Шевякина призналась, что ее переполняют чувства гордости за великую державу, ее историю, культуру, за защитников, которые, не жалея сил, встали на защиту страны.

- Сейчас, в наше непростое время, хочется особенно подчеркнуть - наша великая страна сильна ежедневным трудом миллионов своих граждан. Мы преклоняемся перед подвигами наших защитников, - сказала Шевякина.

Особенное отношение к Родине у ее защитников. Они уверены, что Россию ждет большое будущее.

- И это чувство - в наших делах, в результатах работы, в заботе о наших защитниках, в желании достичь поставленных целей, - отметил ветеран СВО, социальный координатор филиала фонда Константин Конищев.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан Президентом России Владимиром Путиным 3 апреля для поддержки бойцов СВО и их семей. С 1 июня организация работает в каждом регионе страны. За помощью могут обратиться ветераны боевых действий, которые участвовали в спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года и те, кто участвовал в боевых действиях по защите Донбасса с 11 мая 2014 года. Также право на помощь имеют члены семей погибших защитников.

В уставе фонда прописаны виды помощи, которые могут получить участники спецоперации и члены их семей. Это:

- содействие в трудоустройстве, в том числе переобучение;

- бесплатная юридическая помощь в получении социальной поддержки;

- беспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая протезы;

- санаторно-курортное лечение;

- уход за больным на дому;

- переустройство дома под потребности человека, получившего серьезное ранение;

- содействие в оформлении статуса ветерана боевых действий.

Проконсультироваться в филиале Фонда «Защитники Отечества» по ДНР можно по телефону горячей линии +7-949-646-15-96.