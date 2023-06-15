Денис Пушилин заявил о заинтересованности ДНР в тесном сотрудничестве с Беларусью

По словам Пушилина, Донецкая Народная Республика заинтересована развивать торгово-экономические связи с Беларусью. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о заинтересованности региона в тесном сотрудничестве с Беларусью. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам второго дня проведения Петербургского международного экономического форума.

Пушилин уточнил, что в Санкт-Петербурге было подписано коммюнике о расширении партнерства с Беларусью. По его словам, этому способствовала личная встреча с президентом братской Республики Александром Лукашенко, которая прошла в апреле.

- Наш регион в высокой мере заинтересован в тесном сотрудничестве с Республикой Беларусь. На форуме подписали с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым коммюнике о расширении партнерства с Беларусью, что явилось результатом плодотворной встречи с Президентом Республики Александром Лукашенко, - заявил лидер ДНР.

Денис Пушилин также добавил, что всего на площадке ПМЭФ за второй день работы делегация ДНР подписала 12 соглашений. Началось все с заключения соглашения с АНО «Россия - страна возможностей».

ДНР за второй день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений. Фото: ТГ/Пушилин

- У нашей молодежи появилась вся полнота доступа к тем возможностям развития, которые доступны россиянам на протяжении пяти лет успешной работы платформы, - сообщил глава региона.

Были также достигнуты договоренности с братской Республикой Башкирия и Кировской областью.

ДНР за второй день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений. Фото: ТГ/Пушилин

ДНР за второй день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений. Фото: ТГ/Пушилин

Два соглашения заключили с Промсвязьбанком - о лизинговом финансировании предприятий и инвестиционных проектах по жилищному строительству в Донецкой Народной Республике. Они были подписаны Денисом Пушилиным с председателем банка Петром Фрадковым при участии министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

ДНР за второй день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений. Фото: ТГ/Пушилин

- Всего на площадке ПМЭФ сегодня подписали 12 соглашений, - заявил лидер ДНР.

ДНР за второй день работы ПМЭФ подписала 12 соглашений. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, делегация из Донецкой Народной Республики впервые принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ) как представители нового региона России. Форум продлится с 14 по 17 июня.

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