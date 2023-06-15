Донецкому трамваю исполнилось 95 лет

Первая трамвайная линия в Донецке связывала центр города с железнодорожной станцией Сталино. Фото: Кулемзин/ТГ

Трамвайному движению в Донецке 15 июня исполнилось 95 лет. Первый электротранспорт в городе начал работать в 1928 году. Трамвайная линия связывала центр города с железнодорожной станцией Сталино и имела всего четыре остановки — «Совбольница», «Ветка», «Путиловка» и «Вокзал». Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Протяженность первой трамвайной линии составляла всего 8 км. Трамвай стал первым видом общественного транспорта в нашем городе. Уже к 20 октября 1928 года трамвайную линию продлили к проходной металлургического завода. Через год в Сталино была открыта вторая трамвайная линия, а в 1931 году в городе уже работало пять трамвайных маршрутов, — отметил глава администрации.

Стоимость проезда в трамвае в 1928 году по всему маршруту составляла 25 копеек. Каждый вагон был рассчитан на 52 человека, из них 28 мест были сидящими.

Проезд в первом донецком трамвае стоит 25 копеек. Фото: Кулемзин/ТГ

— Первый вагон отходил в пять утра от Совбольницы (площадь Ленина), последний отправлялся в рейс в 20:45 от нынешнего ж/д вокзала. Трамвайная линия была одноколейной, а все хозяйство электротранспорта на тот момент состояло из 8 вагонов — четыре моторных и четыре прицепных. Кабина водителя не была отделена от пассажирского салона, двери в трамвае открывались вручную, — отметил мэр.

Сейчас в Донецке работают девять трамвайных маршрутов. Самый длинный маршрут у трамвая №1 — 11, 5 километров. Он связывает Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал.

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