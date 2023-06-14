На ПМЭФ рассказали о восстановлении памятников в новых регионах России. Фото: РВИО

Для врио Главы ДНР Дениса Пушилина участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) началось с дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии». На ней руководитель региона с гендиректором российского общества «Знание» Максимом Древалем и зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко обсудили восстановление памятников и мемориалов.

Денис Пушилин отметил, что Российское военно-историческое общество провело значительную работу по восстановлению памятных мест в Донбассе. Руководитель региона выразил за это благодарность.

Заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко подчеркнул, что в этом году тематике Новороссии будет посвящено 13 проектов, 11 из них будет реализовано на территории новых субъектов Российской Федерации, а два – в Москве.

Дискуссия «Восстановление исторической памяти в Новороссии» состоялась в первый день Петербургского международного экономического форума. Фото: РВИО

Работу организации в Донбассе высоко оценивают и сами жители. Чего только стоит, к примеру, масштабное восстановление Мемориального комплекса Саур-Могила, выполненное в рекордные сроки. Сейчас это место посещают тысячи жителей и гостей Республики, которые восхищаются мастерством всех, кто принимал участие в воскрешении этого места.

Николай Овсиенко рассказал во время дискуссии, что за реализацию этого проекта Российское военно-историческое общество получило очень значимую награду.

- Жюри признало, что воссоздание Саур-Могилы – кургана в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики – является историческим событием, - сказал Овсиенко.

О планах по восстановлению этих объектов Николай Овсиенко ранее рассказывал и «Комсомолке». Среди них: восстановление мемориала на месте массовой казни мирных жителей немецко-фашистскими захватчиками в районе шахты № 4/4-бис, обустройство кладбища «Донецкое море» и воссоздание памятника великому уроженцу города – художнику Архипу Куинджи (об этих и других проектах – по ссылке).

- Мы сделали действительно многое, и эта работа должна стать примером для молодого поколения, - отметил Денис Пушилин во время обсуждения темы. - Мы должны защищать право жить и разговаривать на родном языке, право знать свою историю и не допускать ее искажения. Давайте не забывать о том, что без понимания прошлого невозможно построить будущее.

В РВИО сообщили, что в общей сложности в новых регионах России предстоит восстановить более тысячи памятников – от небольших обелисков на сельских воинских захоронениях, до мемориалов, сопоставимых по масштабу с мемориалами «Саур-Могила» или «Непокоренные».

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. ДНР впервые представляет на ПМЭФ самостоятельный новый регион России. В первый день работы делегация Республики подписала шесть соглашений: договорилась о развитии сотрудничества с Крымом, Калмыкией, Запорожской областью и АО «Росагролизинг».

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