В первый день работы Петербургского Международного экономического форума ДНР подписала шесть соглашений

Денис Пушилин и Бату Хасиков подписали соглашение о развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных отношений между ДНР и Калмыкией. Фото: ТГ/Пушилин

В первый день работы Петербургского Международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня, ДНР подписала шесть соглашений. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который возглавляет официальную делегацию Республики.

- Всего сегодня Донецкой Народной Республикой подписано шесть соглашений. Первое соглашение, которое подписал на ПМЭФ, – с братским Крымом, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Главы ДНР и Республики Крым Денис Пушилин и Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах.

- Это касается разных направлений, в том числе экономического и культурного взаимодействия. Чтобы по понятным механизмам — поставлять как из Донбасса в Крым, так и из Крыма в Донбасс. Конечно же, этим сейчас займутся профильные ведомства. А это соглашение как раз та опорная точка, чтобы эти отношения выстраивать в юридической и практической плоскости, — заявил руководитель ДНР.

Он добавил, что ДНР начала довольно тесно сотрудничать с Крымом еще до момента вступления Республики в состав России. Отныне республики будут выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и в сфере культуры, межнациональных отношений, сохранения памятников исторического наследия, молодежной политики, спорта и туризма.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между ДНР и Республикой Калмыкия с ее Главой Бату Хасиковым. Оно касается развития торгово-экономических, научно-технических, культурных отношений.

Договор о сотрудничестве подписан между министерствами экономического развития ДНР и Запорожской области.

- Рассчитываем направить совместную работу на развитие и укрепление прямых торгово-экономических связей, проработку новых векторов сотрудничества в сфере создания и развития межрегиональных кластеров, - прокомментировал и.о. министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение, которое позволит развивать агропромышленный комплекс Республики.

- Наши аграрии крайне заинтересованы в приобретении сельхозтехники в лизинг. Эта мера поддержки позволит фермерам существенным образом обновить машинно-тракторный парк, и, как следствие, ускорит модернизацию отечественного АПК, — отметил Солнцев.

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