На ПМЭФ Глава ДНР принял участие в дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии»

Денис Пушилин принял участие в дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии». Фото: ТГ/Пушилин

В первый день работы Петербургского Международного Экономического Форума – 2023 врио Главы ДНР Денис Пушилин принял участие в дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии».

- Очень насыщенный событиями ПМЭФ-2023 начал с участия в дискуссии «Восстановление исторической памяти в Новороссии». Тему обсудили с гендиректором российского общества «Знание» Максимом Древалем и зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что РВИО провело значительную работу по восстановлению памятных мест в Донбассе, и поблагодарил за это общество.

- Работа продолжается. Вчера Президент РФ подписал указ о строительстве второй очереди мемориала на Саур-Могиле, - сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что для жителей Донбасса очень важна реконструкция памятника на донецкой шахте 4/4-бис, в шурф которой в годы немецкой оккупации фашисты сбросили более 75 тысячи казненных.

Для жителей Донбасса очень важна реконструкция памятника на донецкой шахте 4/4-бис. Фото: ТГ/Пушилин

Еще один проект РВИО — увековечение памяти шахтеров, которые совершали героические поступки во времена Великой Отечественной войны, изгоняя фашистов. А сейчас их внуки и правнуки освобождают Донбасс.

- Трудно преувеличить значение того, что делает общество «Знание»: наши дети должны быть сильны памятью и гордостью о героических предках точно так же, как сильны ею мы, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, Петербургский Международный Экономический Форум пройдет 14-17 июня. Донецкую Народную Республику на нем представляет большая официальная делегация во главе с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

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