Мэр Мариуполя Олег Моргун (справа) ознакомился с ходом обустройства парка 50-летия Победы. Фото: ТГ/Моргун

Санкт-Петербург завершает капитальный ремонт парка 50-летия Победы в Мариуполе. Уже к концу месяца планируется полностью благоустроить территорию площадью свыше 10 гектаров. Об этом сегодня сообщил глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

Строители обустраивают парк с учетом пожеланий горожан. Фото: ТГ/Моргун

Он отметил, что одно из самых крупных и популярных мест отдыха в Жовтневом районе строители обустраивают с учетом пожеланий горожан. В парке проведено наружное освещение, вымощены тротуарные дорожки, установлены детская, спортивная и баскетбольная площадки, столики для настольного тенниса, подготовлено пространство для интеллектуального отдыха. Сейчас ведутся работу по обустройству скейтпарка и рекультивации территории.

Строители обустраивают парк с учетом пожеланий горожан. Фото: ТГ/Моргун

Строители восстановили и известный всем мариупольцам памятник самолету МиГ-17. Он существенно пострадал в ходе боевых действий, но теперь опять выглядит новым.

- В который раз выражаю благодарность нашему городу-побратиму и лично губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за активное участие в работах по восстановлению и благоустройству городской инфраструктуры. Мариупольцы никогда не забудут помощи, оказанной Северной столицей, - написал в своем телеграм-канале Моргун.

Строители обустраивают парк с учетом пожеланий горожан. Фото: ТГ/Моргун

Напомним, Санкт-Петербург стал городом-побратимом Мариуполя. И сейчас оказывает большую помощь в возрождении приморского города, сильно пострадавшего во время боевых действий.

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