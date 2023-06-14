В ДНР сотни гектаров засеют саженцами деревьев до конца года. Фото: Правительство ДНР

Золотодобытчики из Якутии помогут восстановить леса в ДНР. Всего до конца года в Республике восстановят более 350 гектаров леса. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

- Друзья, у нас отличные новости! До конца года в Республике восстановят 353,6 га леса. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности с Федеральным агентством лесного хозяйства, - написал в своем телеграм-канале Ежиков.

Он рассказал, каким образом золотодобытчики из Якутии оказались причастны к восстановлению леса в ДНР. В России с 2019 года действует программа, по которой предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, должны компенсировать причиняемый производством вред природе. Для этого промышленники восстанавливают насаждения на территориях региона добычи.

- Учитывая, что порядка 20 из 196 тысяч га лесов ДНР уничтожено в результате боевых действий, Федеральный орган пошёл нам навстречу: разрешил золотодобывающим предприятиям Якутии выполнить эти обязательства не в Магаданской области, где фактически выполняются работы по золотодобыче, а на территории ДНР, - сообщил вице-премьер.

Уже сейчас заключены соответствующие договоры на общую сумму финансирования порядка 35,8 млн. рублей.

- Наши специалисты уже принялись за подготовку почвы, чтобы успеть выполнить задачи в обозначенные сроки. Этот шаг имеет колоссальное значение для скорейшего восстановления экобаланса и предотвращения ухудшения качества окружающей среды, в которой мы живём. Воспользовавшись на практике этой законодательной возможностью, мы сможем передать наш опыт и другим новым российским регионам, где сейчас наблюдаются катастрофические последствия террористических действий ВСУ, – подчеркнул Владимир Ежиков.

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